ظاهرة غامضة تحدث للمرة الثانية... 100 حوت "طيار" تظهر على سواحل سريلانكا... فيديو

ظهر نحو 100 حوت من فصيلة "طيار" بشكل غريب، على سواحل العاصمة السريلانكية كولومبيا.

وهرع رجال الإنقاذ بالتعاون مع الكثير من المتطوعين إلى الشاطئ، بهدف إعادة الحيتان إلى مياه البحر قبل نفوقها بسبب الجفاف.

وواجه المنقذون صعوبات كبيرة بسبب ضخامة الحيتان وكثرة عددها ووجود الأمواج القوية التي جرفت العديد منها إلى الشاطئ.

وبحسب "بي بي سي"، لم يتم معرفة سبب الحادثة الغامضة حتى اللحظة، خصوصا مع انجراف هذا العدد الكبير بشكل جماعي إلى الساحل.

يذكر أنه، في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، نفقت مئات الحيتان على الشواطئ الأسترالية، بشكل غريب، في حادثة اعتبرت واحدة من أكبر حوادث جنوح الحيتان المسجلة على الإطلاق.