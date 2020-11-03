ميريام فارس تنشر أول فيديو لها مع مولودها الثاني من زوجها "الغامض"... فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، اليوم الثلاثاء، أول مشاهد فيديو جمعتها مع مولودها الجديد "دايف"، والذي يعتبر ابنها الثاني من زوجها "الغامض"، الذي لم تكشف عن هويته بعد.

وشاركت المغنية اللبنانية أول فيديو يجمعها مع ابنها الجديد، على صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، مع كلمات قالت فيها: "أعيش أجمل أيام حياتي".

View this post on Instagram Living the best days of my life 👨‍👩‍👦‍👦 A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Nov 3, 2020 at 8:52am PST

ويظهر في الفيديو ميريام فارس وبين يدها مولودها الجديد، حيث تقوم بمعانقته وتقبيله على خده.

وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت قبل أيام،​ عن مفاجأة غير متوقعة وهي إنجابها مولودا ثانيا أطلقت عليه اسم "دايف"، ونشرت فارس فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" .

صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني 💙 pic.twitter.com/6Axv6RkxaJ — Myriam Fares (@myriamfares) October 28, 2020

ومقطع الفيديو يكشف عن الموعد الحقيقي لولادة الطفل الثاني لميريام فارس، وهو يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، علما أن ميريام قامت بإخفاء خبر حملها عن الجميع وابتعدت قليلا عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما استفادت من إجراءات العزل الصحي المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا في إخفاء خبر حملها.

الجدير بالذكر أن ميريام لديها ابن واسمه "جايدن"، وأصبح لديها الآن صبيان صغيران من زوجها الذي لم ترغب حتى الآن الكشف عن هويته.