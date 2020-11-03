للمرة الأولى منذ 100 عام .. مجلة تايم تغير شعارها

أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية، تغيير شعارها واسمها الشهير، للمرة الأولى منذ نحو قرن، وذلك بمناسبة انتخابات الرئاسة الأمريكية

وفي تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء قالت المجلة:" في أحدث إصدار، تايم تستبدل شعارها على الغلاف لأول مرة في التاريخ خلال نحو 100 عام تقريبا".

وأوضحت المجلة الأمريكية أن العدد الجديد الصادر يوم أمس الاثنين، جاء بعنوان "صوّت"، مكان كلمة "تايم" الشهيرة.

#ElectionDay is here. In the latest issue, TIME replaced its logo on the cover for the first time in its nearly 100-year history https://t.co/TGnEAewIej pic.twitter.com/MdFfQBP5b0 — TIME (@TIME) November 3, 2020

​وعلى غلاف العدد الجديد تظهر صورة لفتاة شابة ترتدي كمامة طويلة، مكتوبة عليها "صوت"، الأمر الذي يشير إلى أنها دعوة من المجلة الشهيرة لتشجيع القراء على التصويت في الانتخابات الأميركية، التي تجري يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال المدير التنفيذي للمجلة، إيدوارد فالسينتال: "أحداث قليلة حول العالم، تستطيع أن توازي أهمية الانتخابات الأميركية، في تغيير شكل العالم".