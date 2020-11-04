رانيا يوسف تعلق لأول مرة على زواجها للمرة الرابعة... فيديو

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لأول مرة، على الأنباء التي تحدثت عن زواجها للمرة الرابعة.

قالت رانيا، في تصريحات تلفزيونية، "لا تمام كده فرحتوا بيا تلات مرات قبل كده، أنا تمام كده أكتر وقت فرحانة فيه من غير جواز الحمد لله".

ووجهت الفنانة المصرية، نصيحة إلى التونسية درة التي احتفلت بزفافها يوم الاثنين الماضي من رجل الأعمال ومهندس الديكور هاني سعد. وقالت "أنصحها بالصبر وإنها تحاول تنجح حياتها وزواجها".

وأعلنت درة عن عقد قرانها، ونشرت جلسة تصوير تجمعها بعريسها بعد عقد القران، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".