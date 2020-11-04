الفنانة المصرية بشرى تكشف عن فارق السن الحقيقي بينها وبين خطيبها

كشفت الفنانة المصرية بشرى عن فارق السن الحقيقي بينها وبين خطيبها رجل الأعمال المصري سالم هيكل وعن رد فعل أبنائها بعد إعلان خطبتها.

وعن حقيقة فرق السن وبين خطيبها بعد انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بأنها تكبره بـ 6 أعوام، نفت بُشرى الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة إنهما في نفس السن ولا تكبره كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

وبحسب موقع "مصراوي"، قالت بشرى، إن أبنائها يحبونه لأنه صديق طفولتها مؤكدة إنهم ليسوا مدركين الآن لطبيعة الأمر: "ولادي صغيرين مش فاهمين قوي، بس هما بيحبوه لأنه صديق الطفولة بتاعتي، هما عارفينه من زمان وأولاده وأولادي صحاب وبيلعبوا مع بعض عشان السن واحد".

واحتفلت الفنانة بشرى بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة التي انتهت منذ أيام، في موقف مفاجئ لها على السجادة الحمراء.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الرابعة مساء الجمعة الماضي، وسط حضور العديد من الفنانين والفنانات، مثل آسر ياسين ورانيا يوسف وإلهام شاهين وأحمد مالك وخالد الصاوي ويسرا وأصالة نصري ورامي عياش ورزان مغربي ودرة.