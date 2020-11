رانيا محمود ياسين توجه "رسالة عتاب" إلى فنانين بسبب موقف خاص بعزاء والدها

View this post on Instagram

في ناس قريبه سواء علي مستوي الزماله او أصحابي ماعزونيش وانا قصدي معزونيش يعني ما كلمونيش او بعتوا رساله فقط لكن الحقيقه انا مش زعلانه منهم لاني مابقتش بزعل خالص لكن مستغربه موقفهم حاسه زي ما يكونوا هنجوا او أتأخروا علي واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها ازاي متأخر كده عموما تمام متشكرين " لا اراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم"💔😢