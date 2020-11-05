رانيا محمود ياسين توجه "رسالة عتاب" إلى فنانين بسبب موقف خاص بعزاء والدها

وجهت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، رسالة عتاب إلى عدد من أصدقائها أو زملائها من الوسط الفني.

وقالت رانيا، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، "فى ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابي ماعزونيش، وأنا قصدي معزونيش يعنى ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط"، لكن الحقيقة أنا مش زعلانه منهم لأنىي مابقتش بزعل خالص لكن مستغربه موقفهم حاسه زي ما يكونوا هنجوا أو اتأخروا على واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها ازاي متأخر كده عموما تمام متشكرين "لا اراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، قالت إن والدها الفنان الراحل محمود ياسين كان شخصاً عظيماً، لم يتخاذل يوما من الأيام عن مساعدتها فى أى شيء، مشيرة إلى أنه كان رغم تعب ومشقة التصوير التى كان يواجهها يوميا فى عمله إلا أنه كان حريصا دائماً على مساعدتها منذ الصغر، وكان يشعرها بالأمان دائماً، حتى وصل الأمر أنه كان يساعدها فى حل المسائل الدراسية أو ترجمة بعض الجمل.

وتوفي الفنان المصري محمود ياسين، الشهر الماضي،، ودُفن في مقابر أسرته في الفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.