بعد الأسد والنمر... محمد رمضان يفاجئ جمهوره بفيديو "ثعبان ضخم"

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، فيديو جديدا، يوثق لحظات حمله ثعبانا ضخما، خلال وجوده في مزرعة سيف أحمد في الحصا التي تشتهر باحتضانها حيوانات عديدة.

وشارك محمد رمضان، متابعي حسابه على "إنستغرام"، فيديو ظهر به وهو يحمل ثعبانا ضخما ثقيلا جدا فوق كتفيه، قبل أن يرفعه عاليا، على خلفية أغنية "مافيا".

View this post on Instagram 💁🏾‍♂️🐍 A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Nov 4, 2020 at 9:13am PST

وسبق لمحمد رمضان الظهور مع الأسد والنمر في فيديو كليب أغنيته "الملك"، التي أصدرها في أغسطس/ آب من عام 2018، ووصل عدد مشاهداتها حتى الآن إلى أكثر من 138 مليونا و800 ألف مشاهدة على قناة محمد رمضان الرسمية بموقع "يوتيوب".

كما ظهر في مقطع فيديو جديد وهو يروض حيوان "اللايجر" أو الأسد البري وحاول السيطرة عليه مرات عديدة ونجح في نهاية الأمر، ونشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليه "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا وماقدروش". وفى نهاية الفيديو حرص المحيطون برمضان على تهنئته وأكدوا أنه أول شخص يتغلب عليه بتلك الطريقة.