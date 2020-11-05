"شاومي" تستعد لإطلاق هاتف جديد لعملائها خارج الصين

تستعد شركة "شاومي" الصينية لإطلاق إصدارها الجديد من هواتف Redmi Note 9، خارج الصين على أن يحمل اسم Roso، في وقت يختلف فيه عن المنتجين السابقين من نفس فئته.

وبحسب ما كشفه مصدر لموقع Gizmochina، فإن الهاتف المعروف بتسميته الرمزية M200722C، سيحتوي على 8 جيجا بايت من "ذاكرة الوصول العشوائي".

ويعمل على نظام MIUI 12 من برنامج Android، مع وحدة كاميرا رئيسية تبلغ 48 ميجابكسل.

ولم يذكر الموقع موعد طرح هذا الجهاز خارج الصين، وفي وقت سابق تم الحديث عن أنه سيكون أول هاتف من الفئة المتوسطة يحمل كاميرا 108 ميجابيكسل المميزة، وسيتم تقديمه بسعر مناسب للمستخدمين.

وسيستخدم مستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل من سامسونج، والذي يحتوي على بيكسلات أصغر بحجم 0.7 ميكرومتر.