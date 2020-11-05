أول تعليق من حمادة هلال على "اشتعال الحرب" مع محمد رمضان... فيديو

علق الفنان المصري حمادة هلال، على الأخبار التي تحدثت عن حرب بينه وبين محمد رمضان على خلفية كشفهما عن أغنية تحمل العنوان نفسه وهي "الشرع محللي 4" والخلاف بينهما.

وقال حمادة هلال، في تصريحات تليفزيونية، "حرب أيه إحنا داخلين نحارب، ده أغاني"، مؤكدا على أنه لن يخسر صديق بسبب أغنية، وأنه طوال حياته لم يتشاجر مع صاحب أو زميل.

وعبر حمادة هلال، عن حبه لمحمد رمضان وعن سعادته فيما لو جمعهما عمل سويا، مشيرا الى أن رمضان ناجح في التمثيل والغناء.

وفيما يخص الجدل على أغنية "الشرع محللي أربعة"، قال حمادة إنه قام بتعديل مطلع الأغنية بناء على طلب رجال الدين، مشيرا إلى أنه يحترم الكبار.

وطرح حمادة هلال، منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "طحن في طحن" وعبر عن سعادته برود أفعال جمهوره، لافتًا إلى أنه قصد العودة إلى أستايل أغانيه القديمة مثل "دايما دموع" و"بخاف"، موضحا أنه بعد طرح الأغنية فكر لو أنه قدمها مع عدد من المطربين وكان اختياره سيكون لفنانين لم يقدموا هذا الإستايل الغنائي حتى يكون هناك اختلاف عن السائد.

فيما عاد الفنان المصري، محمد رمضان، لإثارة الجدل، مجددا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة بأحدث أغانيه المصورة. وطرح رمضان عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا له، وهو يجلس داخل سيارة فارهة في الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أنه من تحضيرات أحدث أغانيه المصورة "الشرع حلل أربعة".