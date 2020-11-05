أقوى رجل روسي يحرك طائرة ويحقق رقما قياسيا جديدا... فيديو

سجل أقوى رجل في روسيا، إلبروس نيغماتولين، رقمًا قياسيًا جديدا بعد تحريك طائرة وزنها 36 ​​طنًا لمسافة 25 مترًا.

تجمع اليوم الخميس، عشرات المتفرجين في مطار مدينة أوفا، لمشاهدة المواطن الروسي وهو يحرك طائرة بوينغ 737-500.

وقالت زوجة إلبروس التي حضرت الحدث مع ابنته، "كنا قلقين للغاية، فقد كان يتدرب على جر طائرة أخرى".

ووثق الرقم القياسي، كبير المحكمين والقاضي، رئيس الاتحاد الروسي للرياضة المتطرفة، فاسيلي غريشينكو. وتشير الشهادة التي تم تقديمها لنيغماتولين أن الرياضي سجل رقما قياسيا روسيا في "تروك بول بلان" من خلال سحب طائرة بوينغ 737-500، بوزن 36 طنا لـ 25 مترا بـ 44.58 ثانية.

وقال غريشينكو للصحفيين "حدث هذا، وسجل إلبروس نيغماتولين رقما قياسيا في روسيا".

بدوره، قال نيغماتولين للصحفيين أنه أكل قطعة صغيرة من اللحم على الإفطار، ثم ربط نفسه بجذع الطائرة وقام بسحبها.