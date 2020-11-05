الفنانة التونسية درة تواجه تهديدات بالسجن بسبب زواجها... فيديو

تواجه الفنانة التونسية، درة، بعض المشاكل خلال هذه الفترة بسبب زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

وأوضحت الكاتبة التونسية نزيهة غضباني، في تصريحات تليفزيونية، أن "القانون التونسي يجرّم الزواج الثاني ويمنع التعدد، مما قد يعرض درة للحبس لمدة عام وغرامة مالية"، مضيفة أن "درة تنتمي لعائلة عريقة بالعاصمة التونسية، وأنها كانت من أشد المدافعين عن حقوق المرأة بالإضافة إلى موهبتها ونجوميتها ومكانتها التي تؤهلها للدفاع عن المرأة".

وأضافت: "إلا أن اقترانها برجل متزوج يعتبر غير لائق"، قائلة: "إحنا في تونس نعتبره غير لائق، لأن المرأة مطلوب منها تعزز مطالبها ومكاسبها، وهكذا هي ترجع للأفكار الرجعية بأنها تقبل أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو العاشرة، وكأنها تضع نفسها في مرتبة العورة، ونسمي ما تقوم به هو دعارة، فهذا ما لن نقبله".

وكانت موجة من الجدل قد أثيرت بعد تصريح الفنانة درة بأن زوجها رجل الأعمال هاني سعد رجل مطلق، لتخرج زوجته وتعلق على هذا التصريح بأنها لا تزال متزوجة منه ولم ينفصلا.

وأعلنت الفنانة درة عقد قرانها، يوم الجمعه الماضي، واحتفلت بزفافها على المهندس هاني سعد في حفل بسيط، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.