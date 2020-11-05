تسريب صور لسماعات "آيفون" الجديدة...صورة

تم تسريب صور للنموذج الأولي للجيل الجديد من سماعات الأذن TWS Apple AirPods.

وبحسب ما نشر موقع MacOtakara الياباني، فإن AirPods الجديدة ستكون بساق أقصر وفوهات سيليكون قابلة للاستبدال.

وسيكون التصميم مختلفا عن سابقه ليضيف راحة في الاستخدام، لكن لن يكون هناك إلغاء نشط للضوضاء في سماعات الرأس المستقبلية، وستظل متاحة فقط للإصدار الأقدم.

تسريب جديد للجيل القادم من سماعة آبل اللاسلكية AirPods 3. pic.twitter.com/zB4DpgUSdE — UTD Saudi (@UpToDateKSA2) November 5, 2020

من المتوقع أن يتم الكشف عن الجيل الثالث من AirPods في أوائل عام 2021. يمكن عرض AirPods Pro 2 معها.