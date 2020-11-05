هيفاء وهبي تعلق بعد التصويت لها في انتخابات الرئاسة الأمريكية... صورة

فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بحضور الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، والمنعقدة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن.

واختار أحد المواطنين في ولاية ميتشيغان الأمريكية بكتابة اسم هيفاء وهبي أثناء اختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة، والتقط صورة لورقة التصويت الرسمية والمكتوب عليها اسم المغنية والممثلة الشهيرة.

أحد المواطنين صوّت ل #هيفاء_وهبي في الانتخابات الرئاسية الأميركية 😄@HaifaWehbe for #USElection2020 pic.twitter.com/UZBbfSBESW — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) November 3, 2020

ولاقت الصورة تداولا واسعا على "السوشيال ميديا"، وحظيت بتأييد من ناشطين لبنانيين وعرب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلين: "بين ترامب وبايدن، نختار أيضا هيفاء"، إلى جانب تغريدات أخرى مثل "هيفاء وهبي للرئاسة الأمريكية"، و"يليق بها أن تكون رئيسة والله قوية هيفا".

بيلبقلها تكون رئيسة والله قوية هيفا😂😂👍 — Sara HW🦋⁦🥀 (@sara2_Hw) November 4, 2020

من ناحيتها، علقت هيفاء وهبي على أنباء تأييد المواطن الأمريكي لها في الانتخابات الأمريكية 2020 بإيموجي (رمز تعبيري) لوجه يضحك بشدة.

😂 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) November 4, 2020

وجرت، الثلاثاء، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

كما جرت، الثلاثاء، انتخابات أعضاء مجلس النواب واختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي.