مخرجة مسلسل "بـ100 وش" تعتذر عن قسوتها على اثنين من أبطاله

اعتذرت كاملة أبو ذكري مخرجة المسلسل المصري "بـ100 وش" عن هجومها الحاد على اثنين من أبطاله من الوجوه الصاعدة، بعدما نما إلى علمها أن الغرور تسلل إليهما عقب نجاح المسلسل جماهيريا.

واعترفت في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي" أنها أخطأت عندما قست على هذين الممثلين، وتابعت أنه كان من الأجدر التواصل معها شخصيا لكي تبلغهما بأي ملاحظات وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنت ألا يكون أحدا منهما غاضبا منها.

وقالت: "أعتذر عن القسوة التي كتبت بها منشوري، ولكن كان ذلك نابعا من من حبي لهم وخوفي عليهم وتقديري لحجم موهبتهم، قد أكون كنت قاسية جدا بكلامي معهم، وكان من الممكن أن أوصل كلامي، ولكن بطريقة أهدا، وأتمنى ألا يكون أحد منهم غاضبا مني، أنا أحترمهم جدا".

وتابعت: "قد نكون تعرضنا للحسد، لأن هناك أهل الشر الذين يحبون هز ناس عقب نجاحهم، وهؤلاء الإثنان من أبطال "بـ100 وش" أحبهم جدا وموهبتهما ستفرضهم وليس أي اعتبارات أخرى".

واختتمت كاملة أبو ذكري اعتذارها: "لا يوجد أحد كبير على الاعتذار، أنا فعلا كنت قاسية معهما وضميري أنبني، ولهذا أعتذر منهما، وهم يعلمان كم أنا مؤمنة بموهبتهما".

وكانت كاملة أبو ذكري شنت هجوما حادا على بعض أبطال مسلسلها "بـ100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان للعام الحالي، وقالت لهم عبر منشور لها على حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "من أنتم أساسا، ربنا يهدي"، ولكنها حذفت هجومها وأغلقت حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي.

ومسلسل "بـ 100 وش" من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وزينب غريب وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.