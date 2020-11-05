تسجيل
17:01 GMT05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مزورون يحصلون على قروض بنحو 8.8 مليون دولار بوثائق مزورة

    أكثر 7 طرق يهدر معظم الناس بها أموالهم

    © Photo / Pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102643/58/1026435806_0:126:1280:846_1200x675_80_0_0_1022e0a7391c40afa97b084932ea03c1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202011051047087482-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-7-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85/

    تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في إهدار الكثير من الناس أموالهم بصورة كبيرة.

    وحددت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أبرز الطرق التي يهدر بها معظم الناس أموالهم.

    ويقول الخبراء إن الكثير من الناس يواجهون حاليا مشاكل مالية، بسبب سياسات وطرق الإنفاق غير الضروري، الذي يؤدي إلى انخفاض ميزانياتهم بصورة كبيرة.

    وجاءت أبرز الطرق التي تسبب في إهدار الأموال، على النحو الآتي:

    أوراق نقدية
    © Sputnik . Anton Denisov
    غسيل الأموال في العالم العربي... أماكن تواجده وطرقه وأساليب مكافحته

    1- الدفع مقابل أشكال تأمين لا تحتاج لها:

    ينفق بعض الناس أموالهم في أشكال تأمينية عديدة ليست ضرورية بالنسبة لهم، والتي تقودك إلى أشكال من الإنفاق التي ليس لها داع.

    وأبرز منتجات التأمين، التي قد تكون مضيعة للمال:

    - تأمين سرقة الهوية أو البطاقة الائتمانية، خاصة إذا كانت بطاقتك مدمج بها وسائل حماية من الاحتيال.

    - التأمين على حياة الأطفال: لأن الأطفال لا يملكون عادة أصولاً للحماية. تحتوي معظم سياسات التأمين على حياة الأطفال على عنصر ادخاري يسمى "القيمة النقدية" يمكن استخدامه لدفع تكاليف الكلية أو دفعة أولى على منزل جديد، ولكن الرسوم تفوق معدل العائد ومن الأفضل كوالد استثمار أموالك في مكان آخر . ويمكن أن تفتح حساب توفير أو تأكد من أن لديك صندوق طوارئ لتغطية تكاليف طفلك.

    - تأمين تأجير السيارات، خاصة إذا كان تأمين السيارة النموذجي الخاص بك يشمل تغطية تمتد إلى تأجير السيارات.

    - تأمين ضد الاصطدام إذا كانت سيارتك قديمة، ولا تساوي الكثير. اعتمادًا على المبلغ القابل للخصم والأضرار، قد لا يكون من المنطقي الحصول على تغطية تصادم في بوليصة التأمين الخاصة بك.

    - تأمين السفر إذا قمت بحجز سفرك باستخدام بطاقة ائتمان توفر بالفعل تأمين السفر.

    2- الحصول على قروض لا تحتاج لها:

    لجأت معظم المصارف والبنوك في فترة الجائحة، إلى طرح أنواع مختلفة من القروض، وصلت في بعض الأحيان أسعار الفائدة فيها إلى ما يقرب من 0%، ولكن هذا ليس الوقت الحالي للبدء في قرض جديد، وأنت قد لا تحتاج له بصورة ماسة، لأنك تعيش وسط أزمة اقتصادية عالمية قد يكون تبعاتها خطيرا.

    احرص فقط أن لديك ائتمان جيد، يمكنه تحمل مدفوعاتك الشهرية ولديك حقوق ملكية في منزلك، ولا تحاول إرهاق نفسك بتكاليف باهظة قد يكون تبعاتها خطيرة.

    لحساب إذا كان مناسبا لك الحصول على قرض أم لا، اتبع بعض الخطوات البسيطة:

    - احسب مدخراتك الشهرية مع القرض الجديد عن طريق إدخال التفاصيل (مبلغ القرض الحالي، معدل الفائدة الحالي، المدة المتبقية، معدل الفائدة الجديد، المدة الجديدة).

    -  احسب ما ستدفعه إجمالاً مقابل رسوم إعادة التمويل والقرض.

    فواكه
    © Sputnik . Sergei Pivavorov
    فرنسا تفرض عقوبات على إهدار الطعام

    - اقسم إجمالي تكاليف القرض على مدخراتك الشهرية. على سبيل المثال، إذا كانت رسوم إعادة التمويل تكلف 3500 دولار إجمالاً وستوفر لك إعادة التمويل 100 دولار شهريًا، فسيستغرق الأمر 35 شهرًا (ما يقرب من ثلاث سنوات) لاسترداد تكلفة إعادة التمويل.

    3- دفع الحد الأدنى من مدفوعات بطاقات الائتمان عندما يمكنك تحمل المزيد:

    إذا كنت تستطيع دفع مبالغ أكبر لفواتير بطاقتك الائتمانية - أو حتى سداد أرصدتك بالكامل - فيجب عليك ذلك. من خلال إجراء الحد الأدنى فقط من المدفوعات وتحمل رصيد شهريًا، ينتهي بك الأمر إلى دفع معدل فائدة مرتفع وتتضخم أرصدة بطاقتك الائتمانية بسرعة.

    وتتفاقم الديون ذات الفائدة المرتفعة بسرعة ويمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة.

    وإذا كان لديك دين آخر بالإضافة إلى ديون بطاقة الائتمان، فامنح الأولوية للديون ذات أعلى معدلات الفائدة.

    4- إهدار الكثير من الأموال على الإنفاق العاطفي:

    يحدث الإنفاق العاطفي في بعض الأحيان، خاصة في الأوقات التي نبحث فيها عن الراحة، لكن جعلها عادة - سواء كانت مشاعر إيجابية أو سلبية أو كليهما - يمكن أن تكون كارثية على وضعك المالي.

    بالطبع، ستكون هناك أوقات تريد فيها علاج نفسك وشراء شيء جديد - هذه هي الطبيعة البشرية.

    لكن العواطف تتغير طوال الوقت، ولا يجب عليك تسليم العجلة أو السماح لهم بجذبك في اتجاهات كثيرة جدًا.

    إذا كان الإنفاق العاطفي يغرقك في الديون أو يخفض ميزانيتك، فتوقف فورا عن تلك الوسائل السيئة.

    بدلًا من الاستسلام لكل دافع عاطفي، حاول أن تنفق على أشياء صغيرة أو شيء محدد وضعته في ميزانيتك مسبقًا حتى لا تتسبب في أزمات عاطفية ونفسية لك.

    وإذا كنت تحتفل بفوز، مثل ترقية أو إنجاز كبير، فحاول أن تتخيل كيف ستشعر في غضون أيام قليلة قبل الانغماس في عشاء فاخر.

    للمساعدة في تقليل إغراء الإنفاق، قم بإزالة تطبيقات التسوق من هاتفك وإلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني لبائعي التجزئة.

    5- الدفع مقابل العضوية أو الاشتراكات غير المستخدمة:

    يمكن أن تكون التجارب المجانية لتطبيق لياقة بدنية جديد أو خدمة البث المباشر أو مربع الاشتراك طريقة جيدة للتحقق من منتج أو خدمة جديدة دون الحاجة إلى الالتزام الكامل مقدمًا.

    ولكن بنفس سهولة التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من السهل نسيانها، خاصة إذا كنت تستخدم الخدمة الجديدة فقط للأشهر القليلة الأولى.

    تحقق من تطبيقات مثل "ترو بيل"، والتي يمكن أن تساعدك في تحديد الاشتراكات التي تدفع مقابلها ولكن لا تستخدمها.

    نظرًا لأن العديد من الناس يتكيفون مع أنماط الحياة التي تعمل من المنزل، فقد حان الوقت الآن لإعادة تقييم نمط حياتك وعادات الإنفاق.

    حدد أولويات الاشتراكات أو العضويات التي تستخدمها بانتظام، ووضعها في فئات، مثل اللياقة البدنية، والترفيه، والأخبار، وتطبيقات المواعدة، وما إلى ذلك.

    قم بتقييم ما إذا كنت تستخدم الاشتراكات التي تدفع مقابلها بطريقة تجعلها تستحق المال، حتى الاشتراكات أو العضويات التي تعرفها قد لا تستحق المال.

    وإذا قمت بالتسجيل للحصول على عضوية مجانية أو نسخة تجريبية من الاشتراك، فقم بتعيين تذكير على هاتفك للإلغاء قبل انتهاء فترة التقديم.

    6- دفع أموال من أجل الراحة:

    تعد الراحة ميزة رائعة، ولكنها غالبًا ما تأتي بتكلفة أعلى. هذا هو المكان الذي سيساعدك فيه التخطيط المسبق.

    على سبيل المثال، التوقف في محطة وقود لبعض الوجبات الخفيفة بدلاً من تعبئة طعامك الخاص للطريق سيجد على الأرجح أنك تدفع أسعارًا أعلى بكثير.

    إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخطيط بشكل أفضل مسبقًا حتى لا ينتهي بك الأمر بالدفع مقابل "عامل الراحة" أثناء السفر ، سواء خلال موسم العطلات أو بشكل عام:

    - قم بشراء وجبات خفيفة للرحلات البرية من المتاجر الكبيرة بدلاً من محطات الوقود والصيدليات، والتي عادة ما تكون أكثر ملاءمة.

    - ابحث عن أسعار الوقود عبر الإنترنت للعثور على أرخص الأسعار. - دفع رسوم الحقائب المسجلة على شركات الطيران منخفضة التكلفة، مثل فرونتير أو سبيريت، مقدمًا. قد يكون الدفع مقابل فحص الحقائب بعد حجز الرحلة أكثر تكلفة بكثير.

    - احجز أي خدمة أو خطط سفر مباشرة من خلال مقدم الخدمة، وليس من خلال طرف ثالث.

    وجع البطن
    © Depositphotos / Alex_F
    5 أساليب غذائية تبعد ألام القولون الحادة

    7- السير وراء الجيران:

    "السير وراء الجيران" أو "تقليد الجيران" يجبرك على العيش بما يتجاوز إمكانياتك كوسيلة للحصول على مكانة، هي طريقة شائعة بشكل لا يصدق يضيع فيها الناس المال.

    من السهل أن تشعر بالضغط لشراء أشياء معينة، لأن الآخرين من حولك يمتلكونها.

    وهي تعترف بأن "زحف نمط الحياة" ومقارنة الذات بآخر يحدث طوال الوقت مع عملائها، وهذا سبب كبير يدفعهم للديون.

    في حين أنه من الصعب تجنب مقارنة حياتك بالآخرين في عالم مليء بوسائل التواصل الاجتماعي، حاول أن تكون صادقًا مع نفسك وأسلوب حياتك وميزانيتك.

    الكلمات الدلالية:
    النقود, نقود, سحب نقود, تحويل أموال, تلقي أموال, كسب أموال, ضخ أموال, أموال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زوار يلتقطون صورا بجوار منحوتات للحيوانات صنعت بالكامل من قش الأرز في حديقة ترفيهية المطلة على بحيرة هواي توينغ تاو، بالقرب من مدينة تشيانغمى، تايلاند 1 نوفمبر 2020
    كلها من قش الأرز... مدينة ترفيهية في تايلاند
    الانتخابات الأمريكية...الوضع الحالي سريع التفجر
    الانتخابات الأمريكية...الوضع الحالي "سريع التفجر"
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك