اكتشاف خطأ "تاريخي" في أولى حلقات "ما وراء الطبيعة"

كشف عدد من متابعي مسلسل "ما وراء الطبيعة" عبر شبكة "نيتفلكس" عن خطأ "تاريخي" في أولى حلقاته.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل، منشور خاص بمهندس شاب يدعى، هاني عمارة، والتي تطرق فيها إلى "خطأ هندسي تاريخي" في الحلقة الأولى من مسلسل "ما وراء الطبيعة".

وقال المهندس الشاب: "هناك خطأ هندسي في الحلقة الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة، فالمفترض أن الأحداث في عام 1969، ولكن ظهر في العمارة خلف أحمد أمين مواسير صرف من نوع "بي سي في".

وتابع عمارة بقوله: "ذلك النوع من المواسير يعتبر نوع حديث لم يكن موجودا في تلك الحقبة، حيث كان يستخدم حينها مواسير الزهر، وكان أقطارها أكبر ولونها أخضر وبني، أما تلك المواسير الظاهرة ذات قطر صغير، التي هي في الأغلب لصرف أجهزة التكييف".

وأكمل بقوله: "هذا خطأ يمكن أن يمر على الكثير من الناس، لكني كمهندس معماري لا يمكن أن أفوتها".

​وكانت منصة "نيتفلكس" قد طرحت أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" المقتبس عن سلسلة روايات الأديب الراحل، د. أحمد خالد توفيق.

​ويأتي هذا المسلسل من بطولة أحمد أمين، الذي يؤدي شخصية دكتور رفعت إسماعيل الشهيرة في سلسلة "ما وراء الطبيعة".

كما يشارك أحمد أمين بطولة المسلسل، رزان جمال، وآية سماحة، وسما إبراهيم، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة.

​ويتناول مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

​يذكر أن سلسلة "ما وراء الطبيعة" أحد أشهر أعمال د. أحمد خالد توفيق، التي حظيت بشعبية كبيرة وباعت أكثر من 15 مليون نسخة.