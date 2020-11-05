"نيكون" تعلن عن مفاجأة لحاملي هذه الكاميرات

وتوفر "نيكون" برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "Webcam Utility" مجانا في إصدار تجريبي لكل من نظام "ويندوز 10" وأجهزة حاسوب "ماك" من شركة "آبل"، بحسب موقع "إنغادجيت".

ومع تحول الكاميرا التي من دون مرآة إلى كاميرا ويب، أصبح في الإمكان استخدامها في مكالمات الفيديو الجماعية، وكذلك للبث المباشر.

ويدعم البرنامج حاليا كاميرات "نيكون" التالية: "Z 7II ،Z 7 ،Z 6II ،Z 6 ،Z 5 ،Z 50 ،D6 ،D5 ،D850 ،D810 ،D780 ،D750 ،D500 ،D7500 ،D7200 ،D5600 ،D5500 ،D5300 وD3500"، كما أنه سيعمل مع طرزها القادمة أيضا.

يشار إلى أن العديد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الكاميرات طرحوا، في الأشهر الماضية، برامج مماثلة لـ"Webcam Utility"، بعدما أصبحت مكالمات الفيديو الجماعية تلقى انتشارا أكبر وسط إجراءات البقاء في المنزل لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.