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    مسؤولة بمهرجان الجونة السينمائي تقف على السجادة الحمراء، 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

    القائمة تطول... فنانة من الحاضرين لـ"الجونة السينمائي" تعلن إصابتها بكورونا

    © AFP 2020 / AMMAR ABD RABBO
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    أعلنت الممثلة المصرية، زينب غريب، اليوم الخميس، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد حضورها فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

    وشاركت زينب غريب عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، تحذيرا لأي شخص تعامل معها بشكل مباشر أن يأخذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، متمنية أن تكون كل الناس بخير.

    يشار إلى أن مجموعة من الفنانين المصريين، ممن شاركوا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي حذر منه فنانون بالفعل وطالبوا بخضوع الحضور لحجر صحي بعد انتهاء الحدث.

    وقالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إنها أصيبت بالفيروس، مضيفة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

    كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

    وخضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وكان أيضا من بين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

    وكشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض (كوفيد-19)، الثلاثاء، وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

    وفي نهاية الأسبوع الماضي، توقع المخرج المصري كريم العدل، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الوسط الفني خلال الفترة المقبلة بسبب حضور العديد من الفنانين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

    واستطاعت زينب غريب أن تلفت أنظار المشاهدين إليها من مشاركتها في بطولة المسلسل التلفزيوني "بـ100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, منوعات, مهرجان الجونة السينمائي, مهرجان الجونة
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