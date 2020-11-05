فنانة لبنانية تختتم 2020 بـ"أفخم هدية" من ميسي

قالت المطربة اللبنانية، يارا، اليوم الخميس، إنها تلقت "أفخم وأحلى هدية" من صديقها، نجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي.

وشاركت يارا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة من هدية ميسي الفخمة، وهي عبارة عن قميصه في الملعب الذي يحمل رقم 10، ووضع عليه توقيعه وإهداء منه لها.

وأشارت يارا إلى أنه على الرغم من أنها كانت محرومة من حضور مباريات ليونيل ميسي في الملعب بسبب فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن هديته لها عوّضت ذلك، وأصبح في إمكانها الآن أن تختتم العام الحالي 2020 بـ"أحلى وأفخم" هدية منه، بحسب تعبيرها.

وتابعت أن هدية ميسي صنعت يومها.

وتعتبر الفنانة اللبنانية يارا من كبار مشجعي نادي برشلونة لكرة القدم، ونجمه ليونيل ميسي، ودائما ما تشارك صورا لها من حضورها مبارياته في الملعب.

كما أن يارا هي سفيرة للعلامة التجارية "متجر لاعب كرة القدم ميسي".

وسبق ليارا أن قابلت ليونيل ميسي بصفة شخصية، والتقطت صورا تذكارية معه.

​من ناحية أخرى، نشر موقع "Transfermarkt" المتخصص في القيمة السوقية للاعبين وسوق الانتقالات، تشكيلة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، وشهدت التشكيلة مفاجأة تمثلت في غياب الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة.