فنانة لبنانية تختتم 2020 بـ"أفخم هدية" من ميسي

وشاركت يارا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة من هدية ميسي الفخمة، وهي عبارة عن قميصه في الملعب الذي يحمل رقم 10، ووضع عليه توقيعه وإهداء منه لها.
وأشارت يارا إلى أنه على الرغم من أنها كانت محرومة من حضور مباريات ليونيل ميسي في الملعب بسبب فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن هديته لها عوّضت ذلك، وأصبح في إمكانها الآن أن تختتم العام الحالي 2020 بـ"أحلى وأفخم" هدية منه، بحسب تعبيرها.
وتابعت أن هدية ميسي صنعت يومها.
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بالرّغم من إنّي محرومه من حضور مباراياتو مع برشلونة في الملعب بسبب #كورونا ، هلّق صار فيّي إختُم سنة ال ٢٠٢٠💙😍❤️ بأحلى وأفخَم هديّة من الأسطورة "ميسي"😍 #يارا #ميسي #برشلونة #كورونا This Surprise made my Day💙😍❤️ Thanks @leomessi the best player everrrrr @fcbarcelona @samir_chamkha a7la 3alam🤗❤️🤗 #barcelona #barca #messi #leomessi #gift #surprise #laliga #love #football #corona #Yara
وتعتبر الفنانة اللبنانية يارا من كبار مشجعي نادي برشلونة لكرة القدم، ونجمه ليونيل ميسي، ودائما ما تشارك صورا لها من حضورها مبارياته في الملعب.
كما أن يارا هي سفيرة للعلامة التجارية "متجر لاعب كرة القدم ميسي".
وسبق ليارا أن قابلت ليونيل ميسي بصفة شخصية، والتقطت صورا تذكارية معه.
When the two legends meet 😙😌🤩😊😉💙❤💙❤ con el mejor jugadore de la historia #LeoMessi visca barça @FCBarcelona #barcelona #elclasico #leomessi #viscabarca #king #legend #Yara— Yara (@yara_lb) May 5, 2018
لقاء الأساطير🤩😂😊😉😌💙❤💙❤#يارا #برشلونه pic.twitter.com/5J0JD7u4Qo
من ناحية أخرى، نشر موقع "Transfermarkt" المتخصص في القيمة السوقية للاعبين وسوق الانتقالات، تشكيلة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، وشهدت التشكيلة مفاجأة تمثلت في غياب الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة.
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