"نوكيا" تعتزم إحياء أشهر هواتفها الكلاسيكية بمواصفات حديثة

تعتزم شركة "نوكيا" الفنلندية، إطلاق إصدارات حديثة لأشهر هواتفها الكلاسيكية، وهي "نوكيا 6300" و"نوكيا 8000".

وستعمل الأجهزة الجديدة على أساس نظام التشغيل "KaiOS" مع دعم البرامج الرائدة مثل "واتساب" وغيرها من البرامج المهمة لدى المستخدمين.

أما بالنسبة لمواصفات الهاتفين فهي متواضعة قياسا بما هو موجود في الأسواق، سيحصل هاتف "نوكيا 8000" على شاشة مقاس 2.8 بوصة بدقة 240 × 320 بكسل، بينما ستكون شاشة "نوكيا 6300" بنفس الدقة وبشاشة حجم 2.4 بوصة.

ومن المفترض طرح الهواتف الحديثة لنوكيا خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث لا تزال الأسعار غير معروفة.

HMD Global to launch modern versions of the Nokia 6300 and Nokia 8000https://t.co/RS6Kgw9DnO#Nokia pic.twitter.com/mbsJjlyFFp — GIZMOCHINA (@gizmochina) November 3, 2020

يشار إلى أن شركة نوكيا تواكب التطور العالمي، حيث ربحت الشركة، الشهر الماضي، مناقصة قدمتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بهدف بناء شبكة إنترنت في الفضاء من شأنها أن تعزز عمليات التطوير والاستكشاف الفضائي.