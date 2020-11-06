"واتسآب" تطرح ميزة انتظرها الكثيرون في الهند

بعد انتظار دام سنوات، سيتمكن الناس في كافة أنحاء الهند من إرسال الأموال من خلال تطبيق "واتسآب".

من شأن هذه الطريقة الآمنة لدفع الأموال أن تتيح للمستخدم تحويل الأموال بسهولة كما لو كان يتبادل الرسائل، سواء كان إرسال المال إلى فرد من أفراد الأسرة أو دفع فاتورة مطعم، سيتمكن الناس من إرسال هذه الدفعات من دون الحاجة لحمل النقود أو الذهاب إلى المصرف المحلّي.

وبحسب موقع "tech crunch" المختص بأخبار التكنولوجيا، صممت شركة "واتساب" خاصية الدفع بالتعاون مع الجمعية الوطنية الهندية للدفع "NPCI".

واستخدمت لهذا الغرض نظام الدفع الموحّد "UPI"، وهو نظام أول من نوعه في الهند يتيح الدفع الفوري وإجراء المعاملات مع 140 مصرفًا.

وفي بيان لـ"UPI" قالت: لقد عملنا لأكثر من عامين للانضمام إلى الحملة الهندية الهادفة إلى تسهيل إجراءات الدفع الرقمي لكافة المواطنين، مما يسهم في توسيع رقعة انضمام ملايين الناس إلى هذه الثورة المالية".

وليتمكن المستخدم من إرسال الأموال في الهند عبر "واتسآب"، ينبغي أن يتوفر لديه حساب مصرفي وبطاقة ائتمان في الهند.

وبالتعرف على الآلية.. ما إن يقوم المستخدم بإعداد خاصية الدفع في "واتسآب" حتى يتمكن من إرسال واستقبال الأموال من خلال أي تطبيق يعتمد على نظام "UPI".

لتمكين عمليات الدفع، تعمل "واتسآب" على إرسال تعليمات إلى المصارف، التي نشير إليها أيضًا بعبارة مزودي خدمات الدفع، التي بدورها تعمل على بدء عملية تحويل المال من خلال نظام "UPI" بين الحسابين المصرفيين الخاصين بالمُرسِل والمُتَلقي. وتتعاون "واتسآب" مع 4 مصارف رائدة في الهند.

على غرار أي خاصية في "واتسآب"، تم تصميم خاصية الدفع بناءً على مبادئ الحماية والخصوصية، وسيتوجب على المستخدم إدخال رقم تعريف "UPI" الخاص به عند إجراء كل عملية دفع.

يذكر أن خاصية الدفع من خلال واتساب متوفرة اليوم لأجهزة "آيفون" (نظام آيوس) و"أندرويد" للمستخدمين الذين يستعملون أحدث إصدار من التطبيق.