"ماذا عن سكرات الموت"... ضجة بعد حديث الفنانة نشوى مصطفى المؤلم عقب إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، أمس الخميس، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت، وهي تتحدث بصعوبة بالغة في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المُذاع على القناة الأولى المصرية، إنها شعرت بأعراض المرض من الخميس 29 أكتوبر/ تشرين الأول، وكانت تظن في البداية أنه مجرد برد عادي، واكتفت بتلقي مخفضات للحرارة، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن الأمر ازداد صعوبة عندما شعرت "بألم لا يحتمله بشر" في جسدها بالكامل وصدرها، بحسب تعبيرها.

وتابعت أنه بعد فشل بروتوكول علاج أوصى به طبيب عالجها في المنزل، ورفض مستشفيات قبولها للعلاج، اتصل نجلها برقم شكاوى رئاسة الوزراء المصري، وأخبرهم أن حالة والدته صعبة ومصابة بفيروس "كورونا"، كما أن ابنتها اتصلت بالخط الساخن لوزارة الصة المصرية، وأخبرتهم أن والدتها تحتضر، فطلبوا منها معرفة عمرها ورقمها القومي، وبالفعل أحضروا لها سيارة إسعاف وتم نقلها.

وأكدت نشوى مصطفى أن درجة حرارتها مازالت مرتفعة، ولم تكن تتخيل أن فيروس "كورونا" المستجد بهذه الصعوبة، مضيفة: "لم أكن أتخيل أن آلام كورونا بهذا الشكل، إذا كيف ستكون سكرات الموت"، وطالبت الجميع بالدعاء لها بالشفاء.

وشددت الممثلة المصرية أنه قبل إصابتها بـ(كوفيد-19) لم تحضر مهرجان الجونة السينمائي، ولا زفاف زميلتها الفنانة التونسية، درة، ولكنها ذهبت إلى محال السوبر ماركت لشراء الخضار واللحوم، إلى جانب أماكن عادية، دون ارتدائها الكمامة الطبية.

وفي ختام مداخلتها الهاتفية، طالبت نشوى مصطفى الجمهور بعدم الاستهانة بفيروس "كورونا" المستجد، وعدم الخروج في الفترة القادمة إلا للضرورة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، كما أنها وجهت الشكر للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالقطاع الطبي بشكل عام.

وكانت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، أطلقت الأربعاء، رسالة استغاثة، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

واستغاثت نشوى مصطفى، في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك" بوزارة الصحة، لإنقاذها بعد تفاقم حالتها الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة المصرية: "أنا أشعر أني أموت حرفيا، بروتوكول العلاج لم يؤت نفعا، أرغب أن يساعدني أي أحد من وزارة الصحة، أو يدلني أذهب إلى أي مستشفى".

وكانت نشوى مصطفى، قد أعلنت الثلاثاء الماضي إصابتها بفيروس "كورونا"، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.