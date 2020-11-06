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    المغني في فرقة كايروكي المصرية أمير عيد مع زوجته في مهرجان الجونة السينمائي، 19 سبتمبر/ أيلول 2019

    "لم يكن من المفترض إقامته"... نجم فريق "كاريوكي" يعتذر بعد إحياء حفله دون تباعد اجتماعي

    © AFP 2020 / AMMAR ABD RABBO
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    اعتذر المغني الرئيسي في فرقة "كايروكي" المصرية، أمير عيد، عن إقامة حفلهم الغنائي، أمس الخميس، دون فرض سياسة التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

    وغرد أمير عيد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "للأسف لم يكن هناك تباعد أو التزام أو وقاية بالشكل المطلوب من قبل الناس والمنظمين".

    وتابع: "والحقيقة أيضا لم يكن من المفترض إقامة حفل في ذلك التوقيت، ولكن استدركنا الموقف متأخر، وهذا لن يتكرر ثانية، أرجو من كل شخص حضر الحفل أن يكون حريصا وألا يختلط بأحد".

    ​وكان أمير عيد طلب من جمهوره، أمس الخميس، قبل الحفل أن يلتزم بتعليمات منظميه، وذلك عبر تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "أرجو الالتزام بتعليمات منظمي حفل "كايروكي"، وبتعليمات وزارة الصحة الاحترازية، من تباعد وارتداء الكمامات، لكي نفرح كلنا ونعود سالمين، ولكي لا نكون سببا في نقل المرض للأقارب أو كبار السن... كل شخص مسئول عن نفسه وعن قراره وسلامة من حوله... أراكم على خير وأتمنى أن نسعدكم وأهم شيء سلامتكم".

    و​أعلنت هيئة الدواء المصرية، الأربعاء الماضي، عن تكثيف الاستعدادات الخاصة بضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وكافة الجهات المعنية بالشأن العام الصحي.

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    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
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    وفي ضوء المستجدات العالمية نحو سرعة تطوير لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أوضح الغمراوي أنه يتم العمل بشكل تكاملي مع مختلف الجهات المعنية، لتأمين حصة مصر من اللقاح الذي سيثبت فاعليته، كما تم ضخ كميات ضخمة من لقاحات فيروس الإنفلونزا الموسمية، وذلك للوقاية من مخاطر حدة الإصابة بها.

    وبخصوص لقاح كورونا المصري، فإن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراحل ما بعد البحث والتطوير للوصول للقاح مصري آمن وفعال من خلال تقديم خدمات الدعم الفني، ومراجعة ملفات طرق التصنيع وجودة المستحضر وكذلك مراجعة ملفات الأبحاث ما قبل الإكلينيكية، والإكلينيكية.

    كما قامت الهيئة بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لمصانع الأدوية حول تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد ومتابعة استمرار العملية الإنتاجية لأدوية علاج فيروس كورونا من خلال التتبع الدوري لكميات المواد الخام والمستحضرات التامة الصنع والمخزون الاستراتيجي لدى الشركات.

    ويأتي ذلك في إطار اختصاصات هيئة الدواء المصرية المتمثلة في وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل جمهورية مصر العربية.

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    كايروكي, مشاهير, منوعات, مصر, فيروس كورونا
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