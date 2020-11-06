بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم... عضو لجنة تحكيم "الجونة السينمائي" يعلن إصابته بكورونا

أعلن الناقد الفني المصري وعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، مجدي الطيب، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وشارك مجدي الطيب صورة له وهو تحت جهاز التنفس الصناعي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "ضيف ثقيل وغير مرغوب فيه دق على بابي في غفلة من الزمن، الكورونا.. دعواتكم".

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وكان آخرهم الممثلة المصرية، بسمة.

وأكدت بسمة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة تماما بعد خضوعها للتحاليل الطبية، ورغم ذلك لا تشعر حتى الآن بأي أعراض جراء إصابتها.

يشار إلى أن مجموعة من الفنانين المصريين، ممن شاركوا في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وهو الأمر الذي حذر منه فنانون بالفعل وطالبوا بخضوع الحضور لحجر صحي بعد انتهاء الحدث.

وأعلنت الممثلة المصرية، زينب غريب، أمس الخميس، إصابتها بـ(كوفيد-19) بعد حضورها المهرجان، وحذرت أي شخص تعامل معها بشكل مباشر أن يأخذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، متمنية أن تكون كل الناس بخير.

بينما قالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إنها أصيبت بالفيروس، مضيفة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وخضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وكان أيضا من بين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض (كوفيد-19)، الثلاثاء، وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، توقع المخرج المصري كريم العدل، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الوسط الفني خلال الفترة المقبلة بسبب حضور العديد من الفنانين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

واختتمت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الجمعة 30 أكتوبر/ تشرين الأول.