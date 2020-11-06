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    الممثل الأمريكي، جوني ديب، يلوح أثناء مغادرته المحكمة العليا في لندن، بريطانيا، 10 يوليو/ تموز 2020

    جوني ديب يرضخ لأوامر ويعلن انسحابه من سلسلة أفلام شهيرة

    © REUTERS / JOHN SIBLEY
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    أعلن الممثل الأمريكي، جوني ديب، اليوم الجمعة، انسحابه من الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Fantastic Beasts" (وحوش رائعة) تنفيذا لأوامر.

    وأوضح ديب (57 عاما) في بيان له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه رضخ لطلب شركة الإنتاج "وارنر براذرز"، وانسحب من مواصلة البطولة في السلسلة الشهيرة.

    ويأتي انسحاب جوني ديب من أفلام "Fantastic Beasts" بعد أيام فقط من خسارته قضية التشهير ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي نشرت مزاعم أنه أساء إلى زوجته السابقة، الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، بدنيا ولفظيا، أثناء فترة زواجهما.

    وقال جوني ديب في بيانه: "أود أن أعلمكم أنه قد طُلب مني التخلي عن تجسيد شخصية "غريندلوالد" في أفلام "Fantastic Beasts" من جانب شركة "وارنر براذرز"، وقد احترمت طلبهم ووافقت عليه".

    بعد ذلك أصر ديب في بيانه على براءته من تهمة الإساءة إلى زوجته السابقة، آمبر هيرد، ووعد بمواصلة معركته القانونية لإثبات ذلك، وتابع: "لن يغير الحكم السريالي الصادر عن المحكمة في المملكة المتحدة كفاحي لقول الحقيقة وأؤكد أنني أخطط للاستئناف، إن عزمي لا يزال قويا وأعتزم إثبات أن المزاعم ضدي كاذبة، لن يتم تحديد حياتي ومسيرتي المهنية في هذه اللحظة من الزمن".

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    وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، خسر جوني ديب قضية التشهير التي كان أقامها ضد صحيفة "ذا صن"، بعد أن أطلقت عليه لقب "مضرب الزوجة"، وذلك بعد نشرها قصص عن إساءة معاملة مزعومة من جانبه ضد آمبر هيرد.

    وقال القاضي: "لقد وجدت أن الغالبية العظمى من الاعتداءات المزعومة على السيدة هيرد من قبل السيد ديب أثبتت أنها تتوافق مع المعايير المدنية".

    وكان من المقرر أن يبدأ التصوير الرئيسي للجزء الثالث من أفلام "Fantastic Beasts" في شهر مارس/ آذار، ولكن تم تأجيله بعد بداية فيروس "كورونا" المستجد، لكن بدأ تصوير الفيلم مؤخرا في شهر سبتمبر/ أيلول، مع الالتزام باحتياطات السلامة، وليس من الواضح ما إذا كان ديب قد صور أي مشاهد إلى جانب الممثلين، جود لو وإدي ريدماين.

    يشار إلى أن الجزء الثاني من السلسلة في عام 2018، كان بمثابة خيبة أمل كبيرة في شباك التذاكر السينمائية، بعد أن حقق 564 مليون دولار فقط في جميع أنحاء العالم، وهو أقل إيرادات من أي فيلم في عالم أفلام "هاري بوتر".

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    الكلمات الدلالية:
    أفلام, سينما, مشاهير, منوعات, جوني ديب
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