"شاكوش وشوكة"... أحمد حلمي يعلن كرهه لطبق كيك صنعه بنفسه

أعلن الفنان المصري، أحمد حلمي، رسميا، اليوم الجمعة، كرهه لحلوى الكيك، وذلك بعد آخر تجربة خاضها لإعداده خلال فترات جلوسه الطويلة في المنزل للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وشارك حلمي متابعيه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي فيديو طريف له، اليوم الجمعة، وهو يعرض أحدث قالب كيك قام بإعداده، ومحاولاته المضنية لكي يتذوقه بسبب صلابته الشديدة.

ولجأ الممثل المصري في النهاية إلى شاكوش وزرادية لكي يحصل على قطعة من قالب الكيك، وبعد أن تذوقه بشوكة قال لمتابعيه بكل اشمئزاز أن مذاقه سيء جدا.

وأكد أحمد حلمي مع مقطعه المصور أن "أمنية حياته هي أن ينتهي فيروس "كورونا" لكي ينتهي موضوع الكيك معه".

View this post on Instagram امنيه حياتي ان الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Nov 6, 2020 at 9:32am PST

من ناحية أخرى، هنأ أحمد حلمي زوجته، الفنانة منى زكي، ببدء عرض أحدث أفلامها السينمائية في دور العرض "الصندوق الأسود" في 28 أكتوبر/ تشرين الأول.

ومازح حلمي زوجته بمشاركته الملصق الدعائي لفيلمها على "إنستغرام"، والذي تظهر فيه وهي مقيدة، وسألها عمن فعل بها هذا لكي يؤدبه.

View this post on Instagram بالنجاح والتوفيق وانا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده 💪🧐 A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Sep 30, 2020 at 12:41pm PDT

ويشارك منى زكي بطولة فيلم "الصندوق الأسود" محمد فراج ومصطفى خاطر، وتجسد في أحداثه دور "ياسمين" التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود.

وتعود منى زكي بفيلم "الصندوق الأسود" إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ بطولتها فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا وشريف منير ونور وصلاح عبد الله وجميلة عوض ورجاء الجداوي.