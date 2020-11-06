بشرى تكشف سر نجاتها من كورونا في مهرجان الجونة السينمائي

كشفت مديرة العمليات في مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة المصرية بشرى، اليوم الجمعة، عن خلوها من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك وسط إعلان العديد من الفنانين إصابتهم بـ"كوفيد-19" بعد حضورهم فعالياته.

وشاركت بشرى متابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لنتيجة التحليل التي جاءت "سلبية"، رغم حضورها كل فعاليات مهرجان الجونة، وبيّنت أن سر نجاتها من "كورونا" هو ارتداؤها الكمامة الطبية.

وكانت بشرى دافعت عن مهرجان الجونة السينمائي من الاتهامات الموجهة إليه بأنه وراء إصابة فنانين حضروا فعاليات دورته الرابعة، وقالت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4" إن "المهرجان ليس من اختصاصاته الرد على مثل هذه الأمور وأن الأمر خاص بوزارة الصحة المصرية لأنها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك الأمر".

وأشارت إلى أن "المهرجان لم يسجل حالة واحدة طوال فترة انعقاده، وأن فريق عمل المهرجان خضع للتحاليل وتبينت سلبيتها وأن التضخيم والتهويل حول أن المهرجان هو السبب شيء غير طبيعي".

كما شددت بشرى على أن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليست مقتصرة على التواجد في المهرجان فقط، مشيرة إلى الفنانة نشوى مصطفى لم تتواجد فيهـ ولكنها أصيبت بكوروناـ ونقلت إلى إحدى مستشفيات العزل، مؤكدة أن التقاط العدوى قد يحدث في المطار أو أي مكان آخر وليس بالضرورة أثناء التواجد بالمهرجان.

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وكان آخرهم الممثلة المصرية، بسمة.

وأعلنت الممثلة المصرية، زينب غريب، أمس الخميس، إصابتها بـ"كوفيد-19" بعد حضورها المهرجان، وحذرت أي شخص تعامل معها بشكل مباشر أن يأخذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، متمنية أن تكون كل الناس بخير.

بينما قالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك" إنها أصيبت بالفيروس، مضيفة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وخضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وكان أيضا من بين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض (كوفيد-19) وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأعلن الناقد الفني المصري وعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، مجدي الطيب، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي المقابل، أعلن فنانين حضروا مهرجان الجونة السينمائي خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد، هم يسرا وهاني رمزي وآيتن عامر وأحمد داوود وزوجته علا رشدي.