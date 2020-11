بشرى تكشف سر نجاتها من كورونا في مهرجان الجونة السينمائي

View this post on Instagram

الحمدلله نتيجة تحليل الpcr الخاص بى negative اى سلبية رغم حضورى جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان ....#الالتزام_بالكمامة_هو_السر ...ربنا يحفظ الجميع و شكرا لكل من اتصل للاطمئنان عليا من الشائعات ... @elgounafilmfestivalofficial✋✋✋✋✋✋🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿