تأجيل طرح فيلم "وفاة على النيل" من بطولة ممثلة إسرائيلية إلى أجل غير محدد

تعرّض أحدث أفلام الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، إلى تأجيل طرحه في دور العرض السينمائية.

وأعلنت شركة "ديزني" تأجيل عرض فيلم "Death on the Nile" (وفاة على النيل) إلى أجل غير محدد، والذي كان من المقرر أن يطرح في 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

وليست هذه هي المرة الأولى الي يتم فيها تأجيل عرض الفيلم، إذ كان من المقرر أن يطرح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وعزت مجلة "فارايتي" سبب تأجيل طرح الفيلم إلى جائحة فيروس "كورونا" المستجد، لافتة إلى أن الذهاب إلى دور العرض السينمائية بالولايات المتحدة وسط انتشار الوباء لم يساعد على تحقيق انتعاشة في صناعة السينما، خاصة وأن الأسواق الرئيسية الموجودة في مدن لوس أنجلوس ونيويورك ما زالت مغلقة، ووفقا لموفع "كومسكور"، فإن ما يقرب من 50% من دور العرض الأمريكية فقط مفتوحة حاليا للجمهور.

وتدور أحداث الفيلم الذي يحمل اسم "Death on the Nile" (وفاة على النيل) المستوحى عن إحدى روايات الأديبة الشهيرة، أغاتا كريستي، في ثلاثينيات القرن الماضي على متن باخرة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، بينما تقع جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية تدعى "لينيت ريدجواي دويل" أثناء الرحلة، فيتدخل المحقق المحنك في حل لغز الجرائم "هيركيول بوارو" لحل غموضها والكشف عن الجاني.

First trailer for Death On The Nile!! It was such a delight to work on this project.. loved bringing this classic Agatha Christie story to life with our amazing director and dreamy cast 🚢🕵🏼💋💥 #MurderwasJusttheBeginning #DeathontheNile pic.twitter.com/s4xfqlRUuk — Gal Gadot (@GalGadot) August 19, 2020

ويعتبر الفيلم هو جزء ثاني من فيلم "Murder on the Orient Express" الذي عرض في عام 2017، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المشاهير، منهم جوني ديب وميشيل فايفر وكينيث براناه الذي قام بإخراجه.

ونالت جال جادوت شهرتها من تجسيد دور البطلة الخارقة "واندر وومان"، المستوحاة من مجلات "دي سي" الهزلية الأمريكية.

ومن المقرر أن يكون لجال جادوت حضورا في موسم 2020 السينمائي، من خلال الجزء الثاني من فيلم "واندر وومان"، الذي يحمل اسم "Wonder Woman 1984"، الذي تم تحديد موعد عرضه له في 25 ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد تسببت في إجراء تعديلات مستمرة على جدول مواعيد عرض العديد من الأفلام العالمية المنتظرة من جانب جمهور وعشاق السينما، والتي تصنف كجاذبة لأعلى الإيرادات في شباك التذاكر.