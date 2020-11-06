أول صور ومقاطع فيديو من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد وضع العريسان شرطا هاما في حفل زفافهما، وهو عدم حضور الأطفال والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.
#عرب_وود | أول فيديو من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح 🤵🏻♥️👰 pic.twitter.com/EG9DYAsreG— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) November 6, 2020
وكان أحمد خالد صالح احتفل قبل أيام بعقد قرانه على هنادي مهنا، وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على خطبتهما في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.
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اول فيديو ل هنادي مهنا بفستان الزفاف قبل انطلاق مراسم زواجها من احمد خالد صالح #هنادي_مهنا #هنادي #هنادى_مهنى #احمد_خالد_صالح @hanadymehanna #minimalplanet #minimalhunter #minimalistic #art #photooftheday #minimalistics #minimalninja #keepitsimple #instaminim #negativespace #simplicity #simple #instagood #minimalove #minimalist #minimalismo #minimalista #simpleandpure #love #lessismore #beautiful minimalism #minimalobsession #prilaga #minimal #minimalisbd
واقتصر حفل عقد القران على حضور عدد قليل من الفنانين، أبرزهم المطربة الشعبية بوسي، والفنان محمد الشرنوبي، إلى جانب الأصدقاء المقربين للعروسين وأفراد أسرتيهما.
#عرب_وود | الصورة الأولى لـ #هنادي_مهنا بفستان الفرح من حفل زفافها اليوم على أحمد خالد صالح 👰 pic.twitter.com/3bAAA3jVTe— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) November 6, 2020
والتقى أحمد خالد صالح وهنادي مهنى لأول مرة في عمل فني من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي عُرض في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ورياض الخولي وليلى أحمد زاهر وإنعام سالوسة، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.
وهنادي مهنا هي ابنة الموسيقار المصري، هاني مهنا، وبدأت مشوارها الفني منذ سنوات قليلة، بالمشاركة في بطولة عدد من الأعمال الفنية، منها "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري و"زلزال" مع محمد رمضان، أما أحمد خالد صالح فشارك في بطولة عدة مسلسلات منها "نسر الصعيد" و"30 يوم".
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