علاء وجمال مبارك يفاجآن أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في حفل زفافهما... صور

شهد حفل زفاف الفنان المصري أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا، أمس الجمعه، حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، "حضر جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حفل زفاف الفنانة الشابة هنادي مهنا على الممثل الشاب أحمد خالد صالح".

علاء وجمال مبارك فى حفل زفاف أحمد خالد صالح 😍

هل تعلم إن أحمد خالد ضالح دا إبن خالد صالح الممثل اللى نزل فى ٢٥ يناير ضد الرئيس مبارك وقال لازم يمشى 🤔

علاء وجمال مبارك كل يوم بيعلمونا الأصول اللى ناس كتير ماتعرفهاش 👌

ربنا يحميكم ❤ pic.twitter.com/E57XuKS7Q9 — Dodo Mubarak (@dodoelmasry86) November 7, 2020

وأضافت أن "الأجواء المبهجة ظهرت في حفل الزفاف الذي أقيم داخل أحد الفنادق بالقاهرة، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد".

وحرص عدد من الفنانين على حضور الحفل من بينهم: هاني رمزي وطارق عبدالعزيز والسيناريست نادر صلاح الدين والسيناريست محمد نبوي والمخرج أشرف فايق، كما حضر النجم تامر حسني الحفل بصحبة نجم المهرجانات حسن شاكوش.

​وكان أحمد خالد صالح احتفل قبل أيام بعقد قرانه على هنادي مهنا، وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على خطبتهما في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019. والتقى أحمد خالد صالح وهنادي مهنى لأول مرة في عمل فني من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي عُرض في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ورياض الخولي وليلى أحمد زاهر وإنعام سالوسة، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.