فتاة تسافر حول العالم بطريقتها الخاصة... صور

أوقف الحجر الصحي مخططات سائحة أرادت أن تزور عددا كبيرا من الدول في عام 2020.

وسافرت شارون فو إلى 57 دولة حتى الآن، لكن هذا العام وإثر إغلاق الحدود قررت الفتاة الترفيه عن نفسها في منزلها.

View this post on Instagram A post shared by Sharon Waugh 🌍 (@thesharonicles) on Jul 7, 2020 at 3:20pm PDT

وهكذا أعادت شارون بعض الصور السياحية لعام 2019، إلى الحياة بطريقة مبدعة.

وعلقت الفتاة على إحدى الصور: هذا هو القطار الوحيد الذي أستطيع الاقتراب منه في هذا الوقت.

View this post on Instagram A post shared by Sharon Waugh 🌍 (@thesharonicles) on Jul 12, 2020 at 6:23am PDT

وحفزت المتابعين في صور أخرى ليقدموا لها أفكارا جديدة لالتقاط الصور.

View this post on Instagram A post shared by Sharon Waugh 🌍 (@thesharonicles) on Aug 21, 2020 at 1:44pm PDT

وكتبت شارون وهي تقف وراء قارب ورقي: اشتقت إلى التجول على شاطئ البحار والتقاط الصور بجوار سفن عشوائية.

View this post on Instagram A post shared by Sharon Waugh 🌍 (@thesharonicles) on Sep 9, 2020 at 2:51pm PDT

وعلقت على صورة أخرى قائلة: على الأقل كان هذا العام جيد بالنسبة للنباتات المنزلية.