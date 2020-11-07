فتاة تسافر حول العالم بطريقتها الخاصة... صور

وسافرت شارون فو إلى 57 دولة حتى الآن، لكن هذا العام وإثر إغلاق الحدود قررت الفتاة الترفيه عن نفسها في منزلها.
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وهكذا أعادت شارون بعض الصور السياحية لعام 2019، إلى الحياة بطريقة مبدعة.
وعلقت الفتاة على إحدى الصور: هذا هو القطار الوحيد الذي أستطيع الاقتراب منه في هذا الوقت.
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وحفزت المتابعين في صور أخرى ليقدموا لها أفكارا جديدة لالتقاط الصور.
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وكتبت شارون وهي تقف وراء قارب ورقي: اشتقت إلى التجول على شاطئ البحار والتقاط الصور بجوار سفن عشوائية.
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وعلقت على صورة أخرى قائلة: على الأقل كان هذا العام جيد بالنسبة للنباتات المنزلية.
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