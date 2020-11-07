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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرقص في أحد تجمعاته الانتخابية في شمال فلوريدا، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

    أثارت موجة من السخرية... "اخترناه" و"بشرة خير" بالإنجليزية تأييدا لترامب

    © REUTERS / TOM BRENNER
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (18)
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    مع انطلاق الانتخابات الأمريكية بين المتنافسين جوزيف بايدن ودونالد ترامب، سخر فنانون عرب منها على طريقتهم الخاصة.

    البداية كانت مع ظهور أغنية تحاكي أغنية "اخترناه" التي غناها فنانون مصريون للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في أحد أعياد انتصار السادس من أكتوبر في تسعينيات القرن الماضي، ووضع ألحانها الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

    وقام بدبلجة أغنية "We Chose him Elected him" مهندس مصري يدعى وسام مجدي، والذي أكد أن هدفه من وراء تقديمها ليس كوميديا كما استقبلها الناس، وأنه لا يدعم الرئيس ترامب، ولكنه تشابه بين وضع ترامب والأغنية الأصلية في موقف إعادة ترشحه للرئاسة.

    وبعد مرور 6 سنوات على إصدارها، عادت أغنية "بشرة خير" للمطرب الإماراتي، "حسين الجسمي"، بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بنسخة إنجليزية بمناسبة انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

    وأعد النسخة الجديدة المتداولة أحد الشباب، والتي يحث فيها الشعب الأمريكي على المشاركة والتصويت لصالح الرئيس، دونالد ترامب، لكي يفوز بفترة رئاسية جديدة. والتزمت النسخة الأمريكية من "بشرة خير" لنفس لحن الأغنية الأصلية، التي حازت حتى لحظة كتابة هذه السطور على 457 مليون مشاهدة، منذ أن طرحت في عام 2014 لتشجيع المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي قادت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي للحكم.

    كما كتبت "بشرة خير" الأمريكية بطريقة تتواءم مع النسخة المصرية، ولكن روعي فيها استبدال أسماء المحافظات المصرية والأماكن المصرية بالولايات الأمريكية. وتتضمن الأغنية مشاهد لرقصة دونالد ترامب الشهيرة التي أداها مرارا في بعض تجمعاته الانتخابية التي زارها خلال حملته.

    والتزمت النسخة الأمريكية من "بشرة خير" بنفس لحن الأغنية الأصلية، التي حازت حتى لحظة كتابة هذه السطور على 457 مليون مشاهدة، منذ أن طرحت في عام 2014 لتشجيع المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي قادت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي للحكم.

    وتتضمن الأغنية مشاهد لرقصة دونالد ترامب الشهيرة التي أداها مرارا في بعض تجمعاته الانتخابية التي زارها خلال حملته. 

    وجرت الثلاثاء الماضي عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

    وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز.

    ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    © Sputnik
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (18)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, عبدالفتاح السيسي, حسني مبارك, حسين الجسمي, أغنية بشرة خير, الانتخابات الأمريكية 2020, جو بايدن, أمريكا, دونالد ترامب
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