ليلى علوي تكشف عن عمرها الحقيقي ونجلها في ظهور نادر له... فيديو

تصدرت الفنانة المصرية، ليلى علوي، الترند على محرك البحث الأمريكي "غوغل"، بعد استضافتها في حلقة، أمس الجمعة، من برنامج الدمية الساخرة والمثيرة للجدل "أبلة فاهيتا".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لليلى علوي في لقائها مع برنامج "أبلة فاهيتا: لايف من الدوبلكس"، المذاع على فضائية "أون" المصرية، وأبرزها الكشف عن عمرها الحقيقي، وأول أجر تقاضته في بداية مشوارها الفني.

وقالت إنها من مواليد عام 1962 (58 عاما)، واسمها بالكامل هو ليلى أحمد علوي علي، وتم اختيار اسم "ليلى علوي" لها في الوسط الفني بسبب تكرار كتابته على كراريس المدرسة.

أما عن أول أجر تقاضته في حياتها المهنية، فكان 75 قرشا، وذلك مقابل عملها في الإذاعة المصرية.

كما شهد لقاء "أبلة فاهيتا" مع ليلى علوي ظهورا نادرا لنجل الأخيرة بالتبني "خالد"، الذي يبلغ من العمر حاليا 19 عاما، وكشف في الحوار التلفزيوني أن والدته أحيانا ترتدي ملابسه، ومنها جاكيت أو «تي شيرت»، كما أفصح أنها تسير حافية القدمين في المنزل، ما أثار ضحكات الحاضرين للقاء.

View this post on Instagram #أبلة_فاهيتا #الدوبلكس #ON @iwan_developments A post shared by ON (@ontv) on Nov 6, 2020 at 2:29pm PST

أيضا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من اللقاء يكشف فيه أحد أصدقاء ليلى علوي أنه تعرض لحادث سير، وقامت هي بضرب المتسبب فى الحادث في الشارع، كما كشف أحد أصدقائها أنها حضرت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي بفستان ممزق وآخر محروق.

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.