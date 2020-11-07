اليابانيون يخترعون مكنسة كهربائية خاصة بسماعات "آيربودز"... فيديو

في اليابان ، فكروا في مشكلة فقدان سماعات الرأس TWS في محطات السكك الحديدية وابتكروا جهاز فراغ لحلها، حسبما ذكرت The Verge.

وقررت شركة "باناسونيك" العمل على حل هذه المشكلة، وقامت باختراع مكنسة كهربائية يمكنها جمع السماعات من خطوط السكك الحديدية سرعة.

ويشار إلى أنه في اليابان يستخدم موظفو محطة القطار أدوات لالتقاط الأشياء من خطوط السكك الحديدية، لكنهم لا يستطيعون الإمساك بأشياء صغيرة مثل سماعات "آيربودز"، ويتوجب عليهم الانتظار حتى يمر القطار الأخير للنزول على المسار والتقاطها، وفقا لموقع "Verge".

وقامت شركة " باناسونيك" بحل هذه المشكلة بالتحديد من خلال تطوير مكنسة كهربائية لا تمتص سماعة الأذن، ولكنها تثبتها في طرف الأنبوب، ويجري اختبار المكنسة حاليا في محطة قطار طوكيو فقط.