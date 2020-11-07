تامر حسني يدعم مؤمن زكريا بطريقة خاصة

قرر الفنان المصري، تامر حسني، دعم لاعب كرة القدم في النادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا، ماديا لعلاجه.

وخصص تامر حسني أرباح أغنيته "ترجعلنا بالسلامة" لعلاج مؤمن زكريا وإيداعها في حساب خاص بعلاجه، بحسب ما صرحت به كاتبة الأغنية، منة عدلي القيعي لبرنامج "إي تي بالعربي".

وطرح تامر حسني أغنية "أنت مش لوحدك" قبل أسبوعين، وهي كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عبد الرحمن رشدي، وتوزيع موسيقي تميم، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أحمد فهمي وإسعاد يونس، ومن اللاعبين يوسف أوباما، ومروان محسن، وأحمد حسن كوكا.

وحققت الأغنية حتى لحظة كتابة هذه السطور 2 مليون و600 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.

وتسبب المرض في ابتعاد اللاعب عن المباريات، وبدء رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.