قبل ساعات من انطلاقه... مهرجان الإسكندرية السينمائي يلغي حفل افتتاحه

ألغت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حفل افتتاح دورته الـ36، وذلك قبل ساعات من انطلاقه، اليوم السبت.

وأوضحت في بيان رسمي إن إلغاء حفل افتتاح الدورة الـ36 للمهرجان امتثالا لـالظروف المناخية الطارئة التي تمر بها محافظة الإسكندرية المصرية.

وأكدت إدارة المهرجان أن فعالياته ستبدأ في موعدها غدا الأحد بالعروض وندوات المكرمين وإلغاء احتفالية الافتتاح.

وأشارت إلى أن حفل ختام المهرجان سيقام مساء الخميس الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتكرم الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مدير التصوير الراحل، عبد العزيز فهمي، والفنان الراحل فريد شوقي، والمخرجة إيناس الدغيدي، وستقيم ندوات لهم بحضور أفراد من أسرهم.

وفي ختام بيانها، تقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي بالشكر لكلا من وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، على دعمهما لأنشطة وفعاليات المهرجان، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية وعدم إقامة أي احتفالات بالأماكن المغلقة، طبقا لقرار مجلس الوزراء المصري.