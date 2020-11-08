ليدي غاغا توجه نداء إلى ترامب... مشاهير هوليوود يتفاعلون مع فوز جو بايدن

تفاعل العديد من مشاهير هوليوود مع نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 بفوز مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن وخسارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فترة رئاسية ثانية.

ومن أبرزهم نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، التي شاركت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة للفائز جو بايدن ونائبته كمالا هاريس وهما يرتديان الكمامات، وعلقت عليها بثلاث قلوب زرقاء.

وكان زوج كارداشيان، المغني كاني ويست تلقى خسارة فادحة في الانتخابات الأمريكية.

كما غردت المطربة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا عبر "تويتر": "احتفل مع أطفالي بهذه المرحلة الجديدة من الوحدة التي تبدأ الآن مع انتخاب بايدن رئيسًا جديدًا"، أما ديمي لوفاتو، فقالت "اليوم لا يتعلق بالاحتفال في وجه أولئك الذين يعارضون آرائك وقيمك، ولكن الاحتفال من مكان الحب ومحاربة الكراهية".

Celebrating with my children this new phase of unity and healing that begins now with Biden as new president elect. — Shakira (@shakira) November 7, 2020

ونشرت المغنية الأمريكية، ريهانا، عبر حسابها على "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لجو بايدن ونائبته كمالا هاريس، وأشارت إليهما بأنهما "صانعا التاريخ وكاسرا الحدود والفائزان"، مؤكدة أن أمامهما الكثير من العمل والجهود لكي يقوما بها وعلاج الكثير من الآلام.

وأكدت المطربة الأمريكية ليدي غاغا عبر حسابها على "تويتر" أن "جو بايدن وكمالا هاريس والشعب الأمريكي منحوا العالم للتو واحدا من أعظم أعمال اللطف والشجاعة التي شهدتها البشرية على الإطلاق".

. @JoeBiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. ❤️ 🙌🙌 nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA 😭❤️ pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk — Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020

وطالبت غاغا في تغريدة أخرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقديم تناول سلمي للسلطة قائلة له: "أعلم أنه يمكنك أن ترى كيف عانت أمريكا خلال هذه الانتخابات وحاربت على الرئاسة لمدة 4 سنوات، يرجى القيام بدورك في الانتقال السلمي للسلطة حتى يكون انتقالنا سلميا أيضا".

. @realDonaldTrump please concede. I know you can see how America has suffered during this election and fought over the presidency for 4 years. Please do your part in a peaceful transition of power so our transition can be peaceful too. #Election2020 — Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020

وغرد نجم أفلام الحركة، أرنولد شوارزنغر على "تويتر"، والذي كان من أبرز معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كمالا هاريس. أقول هذا بعد كل انتخابات، وسأكررها الآن لأن بعض الناس بحاجة إلى سماعها أكثر من أي وقت مضى: أنا أؤيدك، لأن نجاحك هو نجاح البلد".

Congratulations to President-elect @JoeBiden and Vice-President-elect @KamalaHarris. I say this after every election, and I’ll repeat it now because some people need to hear it more than ever: I’m rooting for you, because your success is the country’s success. — Arnold (@Schwarzenegger) November 7, 2020

واكتفى نجم كرم السلة الأمريكي، ليبرون جيمس، بالتعليق على نتيجة الانتخابات الأمريكية بنشر صورة مركبة لجو بايدن وهو يسبق ترامب بتسديد هدف في مباراة لكرة السلة.

واعتبر مؤلف روايات الرعب الشهير، ستيفن كينغ أن فوز جو بايدن هو "واحد من أفضل الأيام في حياته"، وأضاف في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "مفصول".

America to Trump: YOU’RE FIRED. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

وشكرت المغنية الأمريكية، أريانا غراندي الله على فوز جو بايدن.

بينما أكدت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري أنه بعد فوز جو بايدن وكمالا هاريس "سيتم إعادة ضبط الروح الولايات المتحدة من جديد".

And so we RISE as Maya would remind us. Character rises. Decency rises. The Soul of America gets a reset. And it starts now: #BidenHarris 🇺🇸 — Oprah Winfrey (@Oprah) November 8, 2020

وغردت الممثلة الكوميدي ومقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة، إلين ديجينيرس عبر "تويتر" أن "الكثير من التاريخ تم إنجازه بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية"، وهنأت جو بايدن وكمالا هاريس بالفوز.

So much history has been made today. Congratulations, President-elect @JoeBiden and MADAM VICE PRESIDENT-ELECT @KamalaHarris! — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 7, 2020

في المقابل، لم تصدر تعليقات من عدد من الفنانين الأمريكيين، مثل الممثل الكندي جيم كاري، الذي سخر مؤخرا من جو بايدن وقلّده في برنامج الاسكتشات الساخر "ساتدرداي نايت لايف"، وكذلك الممثل الحائز على جائزة أوسكار ليونارد دي كابريو، والممثلة المكسيكية سلمى حايك، والمطربة الأمريكية مادونا التي صرحت أن جو بايدن يتأتئ في حديثه.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.