بعد عمليات التجميل في وجهها... هل تعرضت نادين نجيم لإصابة من نوع آخر

تردد على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء بشأن تعرض الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، لإصابة من نوع آخر، بعد إصابة وجهها جراء انفجار مرفأ بيروت، وهي فيروس "كورونا" المستجد.

وشاركت نادين نجيم صورة لها عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي أشارت من خلالها إلى أنها بانتظار نتيجة الفحص، ثم عادت وطمأنت متابعيها معلنة عن أن خلوها من الفيروس، وأن نتيجة الفحص جاءت "سلبية"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وكانت نادين نجيم أطلقت في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول "فلترا" خاص بها على موقع "إنستغرام"، والذي طرحته لإخفاء الجروح التي وجهها بسبب انفجار مرفأ بيروت.

كانت نادين نجيم قد روت أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب انفجار مرفأ بيروت، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

من ناحية أخرى، شاركت نادين نسيب نجيم عبر "إنستغرام" صورا لها مع نجلها جيوفاني، أثناء مساعدته في دروسه.

يشار إلى أن أحدث أعمال نادين نجيم الفنية هو المسلسل التلفزيوني "2020"، الذي توقف تصويره ولم يعرض في موسم دراما شهر رمضان بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.