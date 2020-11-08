بعد غضبه من حضوره زفافها... حسن شاكوش يرد على والد هنادي مهنا

رد مطرب المهرجانات الشعبية المصري، حسن شاكوش، على الهجوم الذي شنه الموسيقار، هاني مهنا، عليه وعلي عدد من زملائه المطربين، بسبب حضورهم حفل زفاف ابنته هنادي مهنا.

وأكد شاكوش في مقطع مصور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن من دعاه للزفاف هي ابنته العروس، هنادي مهنا، مشيرا إلى أنها حاولت أن تتواصل معه قبل الحفل ولكنه لا يرد على أرقام لا يعرفها.

وتابع أن هنادي مهنا أكدت لصديقه مطرب المهرجانات، عمر كمال، على ضرورة حضوره معه وحمو بيكا، وقد لبوا الدعوة "لأنهم تربوا على مساندة من يحتاج إليهم ما دام الأمر قدر استطاعتهم"، بحسب قوله.

وقال شاكوش لهاني مهنا: "نحن أصلا لا نعرفك على المستوى الشخصي، وقبلنا دعوة ابنتك هنادي".

وعبر حسن شاكوش عن اندهاشه من من تصريح الموسيقار هاني مهنا، والد هنادي مهنا، الذي يفيد بوضع عدد محدود من الأسماء لحضور الحفل، قائلا: "إذا كيف نحن دخلنا القاعة وكيف تقدمنا على المسرح، كما أنك تفاجئت من ظهورنا من وراء المسرح وأنك لم تسمع عمن كان يقدمنا للحضور".

ورفض شاكوش في رسالته المصورة إن كان ظهوره وأصدقائه في حفل زفاف هنادي مهنا غرضه نيل الشهرة، مؤكدا أن العالم كله يعرفهم، وأن لديهم إثباتات لدعوتهم للحضور.

وأعرب حسن شاكوش عن احترامه للموسيقار هاني مهنا وكل من دعاهم لحفل زفاف ابنته.

وأقيم حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والممثل أحمد خالد صالح، يوم الجمعة في أحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، مثل درة وزوجها وحسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم والإعلامي رامي رضوان وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم والمطربين مدحت صالح وحكيم وتامر حسني، إلى جانب جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك.