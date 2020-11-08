طبيب روسي يكشف ما لا يجب فعله عند الإصابة بفيروس "كورونا"

كشف الطبيب الروسي، غليب غليبوف، والذي يعمل في مستشفى الأمراض المعدية في مدينة زوبوفو، عن ما لا يجب فعله في حال ظهور أعراض الإصابة بفيروس "كورونا".

ووفقا للطبيب، في حال اختفاء حاستي الشم والتذوق، فلا داعي للذعر! وذلك بسبب أن أغلب المرضى الذين تظهر عليهم هذه العلامات تكون حالتهم المرضية خفيفة، حيث أنها عبارة عن وظيفة وقائية للجسم (حماية الدماغ من آثار كوفيد-19).

وأشار أنه لا يجب إثارة هذه الحواس بشكل مصطنع في الأسبوعين الأولين، أي لا يجب أن تشم الروائح القوية، مثل الزيوت العطرة واستنشاق محاليل كحولية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمر.

وأضاف الطبيب أنه لا يجب اللجوء إلى العلاجات التي تعتمد على إدخال محاليل مختلفة في الدم بتركيز معين، كون ذلك لا يجدي نفعا مع "كوفيد-19"، بل يمكن أن تسبب ضرارا إضافيا للأنسجة الرئوية والدماغ، وفق موقع "ufacitynews".

وتابع الطبيب أنه عند الإصابة بفيروس "كورونا" يجب الحد من تناول الحلويات، حيث لاحظ الكثير من الأطباء زيادة في نسبة السكر في الدم بعد المرض، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تلف أوعية غدة البنكرياس، أو تناول كمية كبيرة من المضادات الحيوية مما يؤدي إلى التهاب البنكرياس.