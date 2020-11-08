أندرتيكر ينهي مسيرة 30 عاما من المصارعة الحرة في "الوداع الأخير"

قالت شركة "WWE"، يوم الجمعة، إنها ستكرم أحد أبرز نجومها "أسطورة" المصارعة الحرة، أندرتيكر في احتفالية خاصة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك عن مشواره الطويل الممتد لـ30 عاما داخل الحلبة.

وسيقام "الوداع الأخير" لأندرتيكر في مهرجان المصارعة "سيرفايفور سيريس" المقام في 22 نوفمبر، والمذاع عبر خدمة "WWE" للبث المتاحة مقابل الدفع.

وأوضحت "WWE" في بيان رسمي لها أنها ستكرم أندرتيكر في مهرجان "سيرفايفور سيريس" لأنه شهد أول ظهور له في الحلبة بأوائل تسعينيات القرن الماضي، وفي نوفمبر 1991 حاز على أول بطولة عالمية في مشواره.

وأكدت شركة "WWE" أنه بخلاف احتفالها الخاص بأندرتيكر في مهرجان المصارعة المرتقب، فإن احتفالها سيمتد طوال شهر نوفمبر عبر منصتها للبث الرقمي، حيث ستعرض على شاشتها أفلاما وثائقية عنه، إلى جانب طرح معارض صور نادرة ومقاطع مصورة له عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك "فلترا" خاص به على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وكان أندرتيكر أعلن اعتزاله رسميا في شهر يونيو/ حزيران 2020 بعد فوزه على المصارع، إيه جي ستايلز، في مهرجان "ريسلمانيا 36"، الذي أقيم في شهر مارس/ آذار.

وولد مارك كالاواي الشهير باسم "أندرتيكر" (الحانوتي) داخل الحلبة، في 24 مارس/ آذار 1965، في ولاية تكساس الأمريكية، وبدأ مسيرته المهنية في عام 1987 بالمشاركة في مباريات تابعة إلى (WCCW).

وكان أول ظهور لأندرتيكر في "WWE" في مهرجان "سيرفايفور سيريز" عام 1990، ليلفت الأنظار إليه ويستمر نجاحه ليصبح من بين أكثر النجوم شهرة في "WWE"، بعدما أعدت صورته المخيفة داخل الحلبة قشعريرة لمنافسيه وكذلك الجمهور.

ويُعد أندرتيكر الذي يعتبر على نطاق واسع أعظم مصارع في كل العصور بطلا عالميا للوزن الثقيل 7 مرات.

وخلال مسيرته الطويلة، حاز على ما مجموعه 6 بطولات فرق، كما فاز مرة واحدة بمباراة "رويال رامبل" في 2007، وحائز على جائزة "سلامي" 12 مرة، وسجّل 21 انتصارا متتاليا في مهرجان "ريسلمانيا" حتى تمكن المصارع بروك ليسنر من هزيمته في النسخة الثلاثين من المهرجان.

وإلى جانب ليسنر، فقد تمكن المصارع رومان رينز كذلك من هزيمة أندرتيكر في مهرجان "ريسلمانيا".

وتزوج كالاواي في حياته 3 مرات، كان آخرها من زوجته الحالية نجمة المصارعة السابقة، ميشيل ماكول، ولديه 4 أبناء.