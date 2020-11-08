فنانة مصرية تكشف "مغامرتها مع كورونا" بعد حضورها مهرجان الجونة السينمائي... فيديو

كشفت الممثلة المصرية، علا رشدي، اليوم الأحد، عن تفاصيل إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، بعد حضورها مع زوجها الفنان، أحمد داوود، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وفي مقطع مصور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام: للتواصل الاجتماعي، وضعت له عنوان "مغامرتي مع كورونا"، قالت علا رشدي إنه فور عودتها مع زوجها من مهرجان الجونة، خضعا لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، وتبين وقتها "إيجابية" حالتها و"سلبية" حالة زوجها، وكانت تعاني وقتها من صداع شديد فقط.

وواصلت علا رشدي أنه في اليوم التالي أعادت إجراء التحليل مرة أخرى للتأكد من إصابتها، بناء على نصيحة المقربين منها، وفوجئت هذه المرة أن نتيجتها هي وزوجها "سلبية"، ما أثار حيرتهما، لافتة إلى أنهما لا يعانيان من أعراض (كوفيد-19) الشائعة، مثل السعال وارتفاع في درجة الحرارة وضيق التنفس.

وتابعت علا رشدي أنه رغم "سلبية" نتائجهما هي وزوجها أحمد داوود، فقد قررا عزل أنفسهما في المنزل لمدة أسبوع دون أن يروا أطفالهما حرصا على صحتهم، وأجروا تحليلا أمس السبت، والذي كشف عن خلوهما من الفيروس.

وتوجهت علا رشدي التي شاركت ببطولة مسلسل "بـ100 وش" في شهر رمضان 2020، في ختام رسالتها بالشكر لكل من سأل عليها وعلى زوجها، وطمأنتهم أنهما بخير وفي حالة جيدة، وطلبت من متابعيها أخذ احتياطاتهم الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد بسبب بدء موجته الثانية من الانتشار.

View this post on Instagram @adawoodofficial A post shared by Ola Roshdy (@ola.roshdy) on Nov 7, 2020 at 1:00pm PST

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وكان آخرهم الممثلة المصرية، بسمة.

وأعلنت الممثلة المصرية، زينب غريب، أمس الخميس، إصابتها بـ"كوفيد-19" بعد حضورها المهرجان، وحذرت أي شخص تعامل معها بشكل مباشر أن يأخذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، متمنية أن يكون كل الناس بخير.

بينما قالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك" إنها أصيبت بالفيروس، مضيفة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وخضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وكان أيضا من بين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض "كوفيد-19" وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأعلن الناقد الفني المصري وعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، مجدي الطيب، يوم الجمعة الماضي، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي المقابل، أعلن فنانين حضروا مهرجان الجونة السينمائي خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد، هم يسرا وهاني رمزي وآيتن عامر وبشرى.