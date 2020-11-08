من بينها الأكلات البحرية... 7 وسائل بسيطة لتحقيق السعادة

سلط موقع "هيلث لاين" الضوء على أهمية هرمون السعادة والمعروف بـ "السيروتونين" ودوره في منح الإنسان شعورا بالارتياح النفسي في ظل ضغوط الحياة.

وعرف الموقع في تقرير له هرمون السعادة بأنه:" مضاد الاكتئاب لأنه يلعب دورا مهما في تحسين المزاج ومقاومة الاكتئاب".

ولتحفيز هذا الهرمون وزيادته في الجسم قدم الموقع مجموعة من النصائح البسيطة والتي جاءت كالتالي:

عند ممارستك للرياضة احرص على شرب كميات كافية من السوائل.

تناول وجبات منخفضة البروتين بقدر احتياج جسمك فقط.

لا تحرم نفسك من الكربوهيدرات بشكل زائد.

احرص على تناول الموز والأناناس والبرقوق.

احرص على تناول المحار والحبار البحري كل بضعة أسابيع.

احرص على علاقة زوجية متجددة ومليئة بالعاطفة.

لا تحرم نفسك من تناول الشيوكولاتة بما يتناسب مع برنامج السعرات الحرارية الخاص بك.

وتحتوي الشيكولاتة على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون