تجنب هذه الأشياء للحصول على نوم هادئ ومريح

أوصى خبراء بعدم القيام بعدد من الأمور قبل النوم، للحصول على قسط من الراحة التامة والنوم بطريقة صحيحة ومفيدة للجسم.

وتوصل الخبراء إلى تجنب القيام ببعض الأمور للحصول على قسط من الراحة والنوم الصحيح.

ونصح الخبراء بتجنب مشاهدة الأخبار، لأنها يمكن أن تثير القلق لدى الشخص وتمنع الانتقال السلس للنوم، كما نصحوا بتجنب المحادثات المتوترة، حيث أظهرت الأبحاث أن المشاعر السلبية من مثل هذه المحادثات في الليل يصعب التغلب عليها.

ولا ينصح الخبراء بالعمل في الفراش، بالإضافة لعدم ممارسة الرياضة، حيث يحاول كثير من الناس إرهاق أنفسهم بهذه الطريقة من أجل النوم بشكل أفضل، لكن التأثير سيكون عكس ذلك.

كما أنه لا ينصح بتناول المشروبات المنشطة التي تحتوي على الكافيين والكحول، مما يؤدي إلى اضطراب بنية النوم، بحسب ما نقل موقع Huffington Post.

وينصح الخبراء بعدم استخدام الهواتف في الليل أو ترك الأضواء مضاءة، لأنهم يشيرون إلى الدماغ أن الوقت قد حان للاستيقاظ، كما سيؤدي التعرض للضوء أيضا إلى تثبيط إنتاج الميلاتونين في الدماغ، وهو هرمون يتم إطلاقه استجابة للظلام لمساعدتك على النوم.