"لم يغصبنا أحد"... الفنانة الأردنية ميس حمدان تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة الأردنية، ميس حمدان، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، بعد حضورها مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت ميس حمدان إنها أجرت مسحة وظهرت نتيجة التحاليل بأنها "إيجابية"، وتخضع حاليا للحجر الصحي، كما أنها بدأت فعليا في التعافي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ورفضت ميس حمدان توجيه الاتهامات لمهرجان الجونة السينمائي بأنه وراء إصابة العديد من الفنانين بفيروس "كورونا" المستجد، قائلة: "أرجو ألا نحمّل مهرجان الجونة أي إصابات بكورونا، ولم يغصبنا أحد على الذهاب، كلنا ذهبنا بإرادتنا".

كما شاركت الفنانة دانا حمدان خبر إصابة شقيقتها ميس حمدان بـ(كوفيد-19) عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معلقة: "الحمد لله على كل شيء، ميس بخير وربنا يشفيها، ولا يُري أي حد حاجة وحشة أبدا، ويطمني عليها، شكرا لكل الذي سأل واطمأن، أرجوكم تاخدو بالكم على صحتكم".

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وكان آخرهم الممثلة المصرية، بسمة.

وأعلنت الممثلة المصرية، زينب غريب، أمس الخميس، إصابتها بـ"كوفيد-19" بعد حضورها المهرجان، وحذرت أي شخص تعامل معها بشكل مباشر أن يأخذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، متمنية أن يكون كل الناس بخير.

بينما قالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك" إنها أصيبت بالفيروس، مضيفة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وخضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وكان أيضا من بين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض "كوفيد-19" وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأعلن الناقد الفني المصري وعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، مجدي الطيب، يوم الجمعة الماضي، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي المقابل، أعلن فنانين حضروا مهرجان الجونة السينمائي خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد، هم يسرا وهاني رمزي وآيتن عامر وبشرى، وعلا رشدي وزوجها أحمد داوود.