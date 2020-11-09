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    بين كورونا و"فيروس نادر"... فنان مصري شهير يثير جدلا بعد نقله للعناية المركزة

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    تضاربت الأنباء بشأن السبب الذي أدى إلى نقل الممثل المصري، فايق عزب، إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

    وفيما ذكرت زوجة عزب لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه نقل للعناية المركزة إثر إصابته بفيروس نادر يدعى "مارسا" أثناء تواجده في غرفة العمليات لإجراء عملية في النخاع الشوكي نتيجة انسداده، نفت في تصريحات أخرى ذلك.

    الفنانة المصرية هالة صدقي وتقف خلفها الفنانة نشوى مصطفى وإلى جانبها الفنانة مها أحمد
    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
    آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد كورونا
    وقالت لصحيفة "اليوم السابع" المصرية،  أن زوجها مصاب بفيروس كورونا وليس فيروس "مارسا"، وأشارت إلى أنه أصيب بـ"كوفيد-19" منذ 3 أيام تقريبا ويخضع للعزل الصحي فى مستشفى العجوزة التي تتواجد بها الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، أيضا.

    وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر إعلان الناقد السينمائي، مجدي الطيب، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي خبر إصابة فايق عزب، خوفا من تفشي فيروس جديد ليس له علاج مثل "كورونا".

    وكتب الطيب في منشوره: "يعيشون بيننا فلا تتجاهلون تاريخهم وتذكروا ما قدموه لنا، فايق عزب الجميل، وأنا في غرفة العناية التي أرقد فيها بمستشفى العجوزة، أحد مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس كورونا، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إنك كان مصاباً بالكورونا علمت -في مفاجأة لم تخطر لي على بال- أنه مصاب بمرض اسمه مارسا".

    وأضاف: "وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تماماً لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

    وتابع: "في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب. أما أعراض الإصابة بالمرض؛ فمنها الإصابة بعدوي على سطح الجلد، ويصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار، ومليئة بالصديد، ويصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم. ويمكن أن تتحول هذه البكتريا المتواجدة على الجلد إلى خراج ويجب علاجه عن طريق الجراحة، وإلا يتعرض الشخص للخطر وتتسبب في حدوث مشاكل في القلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم".

    واختتم مجدي الطيب منشوره، قائلا: "كما نرى فإن طرق الوقاية من مرض مارسا تتشابه تقريبا مع طرق الوقاية من مرض الفيروس التاجي كورونا... شفاك الله وعافاك فناننا القدير لتعود وتجلجل بصوتك المميز وأدائك التمثيلي العملاق".

    وشارك فايق عزب في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، منها أفلام "حنفي الأبهة" مع الفنان عادل إمام، و"وش إجرام" مع الفنان محمد هنيدي، ومسلسلات "ليالي الحلمية" و"رأفت الهجان" و"قضية رأي عام" و"سلسال الدم" و"الأسطورة".

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    الكلمات الدلالية:
    منوعات, فنان مصري, فيروس كورونا
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