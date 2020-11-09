محمود حميدة عن عزت العلايلي في حضوره: "جمجمته" نادرة الوجود

عبر الفنان المصري محمود حميدة، اليوم الاثنين، عن إعجابه الشديد بالأداء التمثيلي للفنان عزت العلايلي، وكذلك بشكل جمجمة رأسه.

وأوضح حميدة في ندوة تكريم عزت العلايلي، على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أن "جمجمة عزت العلايلي نادرة الوجود، ليس في السينما المصرية، ولكن على مستوى السينما العالمية"، مشيرا إلى أن العلايلي يقف وحيدا كوجه سينمائي.

وتابع محمود حميدة في حضور عزت العلايلي بالندوة: "لو راجعنا الوجوه السينمائية في السينما المصرية، أو السينما العالمية، فسنرى أشباه وجوه سينمائية لي في السينما وللفنانين حسين فهمي، ومحمود ياسين وفاروق الفيشاوي، إلا أن عزت العلايلي ليس له شبيه".

وأكد محمود حميدة أنه كان يشاهد فيلم "الاختيار" من بطولة عزت العلايلي 3 مرات يوميا من شدة إعجابه بأدائه فيه، وهو من إخراج يوسف شاهين وتشارك في بطولته الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وتكرم الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عزت العلايلي، ومدير التصوير الراحل، عبد العزيز فهمي، والفنان الراحل فريد شوقي، والمخرجة إيناس الدغيدي، وستقيم ندوات لهم بحضور أفراد من أسرهم.

يشار إلى أن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي ألغي السبت بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما سيقام حفل ختامه مساء الخميس الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.