تسجيل
17:23 GMT09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المذيعة المصرية ريهام سعيد

    أصبحت تشبه وفاء الكيلاني... ضجة بسبب ريهام سعيد

    © Photo / Facebook/ RehamSaeedOfficial
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104204/97/1042049768_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_4f00319009c5590b92c633e190aa6a0c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202011091047128378-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/

    أحدثت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، اليوم الاثنين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحدث مظهر اعتمدته لها استعدادا للعودة لتقديم برنامجها الشهير "صبايا الخير".

    وشاركت ريهام سعيد متابعيها على موقع "إنستغرام" صورة حديثة لها، التي أجمع العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنها أصبحت تشبه فيها الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، سواء في الماكياج أو تسريحة الشعر.

    View this post on Instagram

    صباح التفاءل و الحب .

    A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

    View this post on Instagram

    It feels good to rise up once again . Again and again .بفضلك يارب

    A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

    View this post on Instagram

    #السيرة قريبا على #dmc #وفاء_الكيلاني #مصر @sherifamar1

    A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa) on

    ​ومن بين التعليقات التي على صورة ريهام سعيد على "إنستغرام": "فكرتك وفاء الكيلاني"، و"انتي قلبتي على وفاء الكيلاني ليه".

    وكانت ريهام سعيد أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عن عودتها لتقديم برنامجها التلفزيوني "صبايا الخير"، على شاشة فضائية "النهار" المصرية، كما أنها أذاعت برومو البرنامج الذي لم يتم تحديد موعدا لعرض أولى حلقاته.

    View this post on Instagram

    A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

    View this post on Instagram

    اخيرا برومو البرنامج علي شاشه النهار و اعلان اذاعته قريبا جدا 🥰

    A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

    يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عام للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

    وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.

    وبدأت ريهام سعيد مشوارها الإعلامي في عام 2003 من خلال تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية المحلية، والتي سببت أزمات قضائية لها.

    انظر أيضا:

    "وصلت لتصريح على لساني"... ريهام سعيد تنفي ما قالته عن سما المصري
    بعد استغاثتها من التحرش في الساحل الشمالي... ريهام سعيد تنشر صورا جديدة
    تطور جديد في قضية الاعتداء على ريهام سعيد
    نجل ريهام سعيد يمتنع عن الخروج معها بعد واقعة "التحرش" بها
    ريهام سعيد تعلق على حكم حبس سما المصري لمدة سنتين
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, ريهام سعيد, وفاء الكيلاني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رحلة اليخت الاستكشافي القطبي بطرس الأول في جزيرة كيجي، روسيا 1 أكتوبر 2020
    حيث تلتقي السماء بالأرض... مناظر طبيعية خلابة وجهات سياحية في روسيا
    بعد فوز بايدن... عل تتغير قواعد اللعبة السياسية في العالم؟
    بعد فوز بايدن... هل تتغير قواعد اللعبة السياسية في العالم؟
    جيل بايدن... من هي سيدة أمريكا الأولى
    جيل بايدن... من هي سيدة أمريكا الأولى
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك