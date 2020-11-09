أصبحت تشبه وفاء الكيلاني... ضجة بسبب ريهام سعيد

وشاركت ريهام سعيد متابعيها على موقع "إنستغرام" صورة حديثة لها، التي أجمع العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنها أصبحت تشبه فيها الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، سواء في الماكياج أو تسريحة الشعر.
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It feels good to rise up once again . Again and again .بفضلك يارب
@ELKILANYWAFAA تبقى وفاء الكيلاني الإعلاميّة الأهم عربيًا في الميّدان الفني، لما تتمتّع من حذاقةٍ وكاريزما وذكاءٍ وتفاعلٍ متين مع الضيّف الذي تمنحه طاقة إيجابيّة فتخرج منه كلّ ما تريد دون تطفّل ودون أنّ تشعره بالازدراء.— عبدالله بعلبكي (@ABDALLAH_B2) November 1, 2020
إعلاميّة برونقٍ خاص.
رائعة كعادتكِ، لا جديد ببرنامج #السيرة. pic.twitter.com/MXdc1mQlH2
ومن بين التعليقات التي على صورة ريهام سعيد على "إنستغرام": "فكرتك وفاء الكيلاني"، و"انتي قلبتي على وفاء الكيلاني ليه".
وكانت ريهام سعيد أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عن عودتها لتقديم برنامجها التلفزيوني "صبايا الخير"، على شاشة فضائية "النهار" المصرية، كما أنها أذاعت برومو البرنامج الذي لم يتم تحديد موعدا لعرض أولى حلقاته.
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اخيرا برومو البرنامج علي شاشه النهار و اعلان اذاعته قريبا جدا 🥰
يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عام للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.
وبدأت ريهام سعيد مشوارها الإعلامي في عام 2003 من خلال تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية المحلية، والتي سببت أزمات قضائية لها.
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