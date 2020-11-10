أول تعليق رسمي على أنباء إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان وتدهور حالتها الصحية

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء عن إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان، وأن حالتها خطيرة.
وحرص الفنان أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، ووالد بناتها، على تكذيب هذه الأخبار المتداولة، وكتب تعليقا عبر صفحته الشخصية، قائلا: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".
فيما نفى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، ما تردد عن إصابة النجمة الكبيرة عبلة كامل بالسرطان. وقال فهمي عبر حسابه على "فيسبوك": "الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وزي الفل وبصحة جيدة والحمد لله".
كما نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، في تصريحات مع صحيفة "المصري اليوم"، إصابة عبلة كامل بالسرطان، مؤكدا أنها في حالة صحية جيدة.
يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم"، وشاركها البطولة الفنان رياض الخولي، علا غانم، منة فضالي، راندا البحيري، وأميرة هاني.
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