محمد رمضان ونيللي كريم يكسران الأطباق في مطعم بدبي... فيديو

التقت الفنانة نيللي كريم بالفنان محمد رمضان، في دبي، وتواجدا في أحد المطاعم الشهيرة لتناول العشاء سويا.

ونشرت نيللي، عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهرت خلاله أثناء قيامها بتكسير الأطباق هي ومحمد رمضان، في أحد مطاعم دبي.

View this post on Instagram And this happened at dinner @mohamedramadanws 💪🏼 @opadubai A post shared by Nelly Karim (@nellykarim_official) on Nov 9, 2020 at 10:58am PST

وقالت وسائل إعلام إن "هذا النظام اعتمده المطعم للترفيه عن زبائنه، ومنحهم مساحة لتفريغ طاقتهم"، مشيرة إلى أن الفنانين التقطا الصور سويا بعدها.